Nhiều lần đòi ly hôn để cưới vợ mới không thành, Chứ dùng can xăng 20 lít đốt nhà khiến vợ tử vong.

Liên quan tới vụ việc chồng châm lửa đốt nhà khiến vợ chết cháy gây xôn xao dư luận, sáng 20/1, ông Giàng A Dua - Chủ tịch UBND xã Ta Ma (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) cho biết đối tượng Giàng A Chứ (SN 1990, trú tại bản Chiên Vang, xã Ta Ma) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối 17/1, Giàng A Chứ xảy ra cãi vã với vợ là chị Mùa Thị C. (SN 1988). Tức giận, Chứ dùng can xăng 20 lít châm lửa đốt nhà.

Lửa bùng lên thiêu rụi toàn bộ căn nhà gỗ của hai vợ chồng. Chứ và chị C. được hàng xóm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tuần Giáo trong tình trạng bỏng nặng. Do lửa thiêu gần như toàn bộ cơ thể, chị C. đã tử vong không lâu sau đó.

Đòi ly hôn không được, Chứ tưới xăng đốt nhà khiến vợ tử vong, bản thân cũng bị bỏng nặng - Ảnh: Báo Đất Việt

Theo ông Dua, mâu thuẫn xuất phát từ việc Chứ đòi ly hôn để cưới vợ mới nhưng chị C. không đồng ý. Cặp đôi nhiều lần cự cãi về vấn đề này nên làng trên xóm dưới ai cũng biết. Tối 17/1, hai vợ chồng lại cãi nhau, Chứ ra tạp hóa mua can xăng 20 lít mang về đốt nhà. Do chị C. can ngăn nên hai bên giằng co, xăng đổ vào người chị C., gần đó bếp đang cháy nên bén lửa biến hai vợ chồng thành ngọn đuốc sống.

Nguyên nhân chính thức của sự việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra.

Vợ chồng Chứ có 5 người con, cháu nhỏ nhất mới hơn 2 tháng tuổi, đứa lớn mới lên 10. Cả 5 đứa trẻ bị đẩy vào hoàn cảnh bi đát khi mẹ chết, bố vướng vào lao lý, căn nhà và toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi.

Hiện các bé đang ở với bà ngoại, đợi tổ chức tang lễ xong gia đình mới sắp xếp việc nuôi dưỡng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chồng tẩm xăng đốt vợ tử vong bỏ lại 5 con nhỏ bơ vơ Sau khi nhậu say, nhìn thấy vợ và 5 con nhỏ đang ở trong nhà, người chồng dùng xăng tẩm lên người vợ rồi đốt khiến nạn nhân tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-dot-nha-khien-vo-chet-chay-bo-lai-5-con-tho-dai-nhieu-lan-doi-ly-hon-de-cuoi-vo-moi-312386.html