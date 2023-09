Cãi nhau với vợ, chồng lái ô tô chở cả gia đình lao xuống sông, chỉ 1 người còn sống

Sáng nay (25/1), Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm thi thể của 3 người trong một gia đình cùng chiếc ô tô dưới sông Thu Bồn (phường Cẩm Nam, TP Hội An).

Theo một vị lãnh đạo Công an TP Hội An, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn gia đình. Sau khi cãi vã, ông Giang đã điều khiển ô tô chở vợ và 2 con lao thẳng xuống sông tự tử. Tuy nhiên, một người con gái của ông Giang đã may mắn mở được cửa xe, thoát ra ngoài và được người dân xung quanh cứu sống.

Người dân theo dõi cơ quan chức năng làm việc - Ảnh: PLO

Năm ngoái, tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cũng xảy ra vụ việc cha lái xe chở con lao xuống vực rồi tự thiêu vì mâu thuẫn gia đình.

Theo đó, Trần Quốc Thi (SN 1995, trú tại xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) và chị N.T.T.H. (SN 1995) xảy ra nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên chị H. quyết định ly hôn, đưa con trai là cháu Trần Quốc Huy (4 tuổi) về nhà mẹ đẻ sinh sống. Thi vẫn ra sức níu kéo vợ quay lại nhưng chị H. không đồng ý. Thanh niên từng nhiều lần đe dọa giết cả nhà vợ hoặc tự tử nếu chị H. không chịu tái hợp.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 20/2/2018, Huy lái xe ô tô chở con trai 4 tuổi băng qua rào chắn Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Biển Hồ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) rồi lao với tốc độ cao xuống khu vực đồi Vọng Cảnh.

Cha lái xe chở con lao xuống vực rồi châm lửa tự thiêu - Ảnh: Internet

Tại đây, Thi dùng xăng tưới lên xe và châm lửa đốt. Khi xe cháy, nam thanh niên lái ô tô lao xuống hồ nước nhưng bị một cây lớn chặn ngang khiến xe cháy ngùn ngụt.

Khi cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, thi thể của 2 nạn nhân trong ô tô bị thiêu cháy biến dạng. Chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.