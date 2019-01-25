Khi xe ô tô lao xuống sông, cô con gái lớn ngồi ghế trước đã cố gắng chui qua cửa kính xe, bơi được một đoạn khoảng 100 mét đến chân cầu Cẩm Nam rồi kêu cứu và được ngư dân địa phương hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.

Mới đây, vụ việc chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Chỉ vì một khoảnh khắc suy nghĩ không thấu đáo, 3 người trong một gia đình đã thiệt mạng.

Theo đó, rạng sáng nay (25/1), ông Chu Tùng Giang (SN 1977; ngụ quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) điều khiển xe ô tô chở theo vợ là bà Đào Thị Thu Hiền (SN 1977), con trai Chu Thế Phúc Hưng (SN 2013) và con gái Chu Ngân Linh (SN 2005) chạy đến đoạn đầu cầu Cẩm Nam (phường Cẩm Nam, TP Hội An) thì bất ngờ lao thẳng xuống sông Thu Bồn.

Nguyên nhân vụ việc được cho là do người chồng vỡ nợ nên nghĩ quẩn - Ảnh: NLĐ

Bé Linh ngồi ghế trước đã cố gắng chui qua cửa kính xe, bơi được một đoạn khoảng 100 mét đến chân cầu Cẩm Nam rồi kêu cứu và được ngư dân địa phương hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, công tác trục vớt thi thể 3 nạn nhân cùng xe ô tô đã hoàn thành. Bé gái còn sống sót hiện đang trong tình trạng hoảng loạn tinh thần.

Khoảnh khắc lực lượng chức năng đưa thi thể bé trai 6 tuổi lên bờ khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Cô bé cho biết, trước khi xảy ra vụ việc cha mẹ em đã cãi nhau. Trong lúc tức giận, người cha đã nhấn ga, lao thẳng xuống sông Thu Bồn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do ông Giang vỡ nợ trong làm ăn nên nghĩ quẩn. Gia đình nạn nhân từ Hà Nội ra Đà Nẵng du lịch, sau đó thuê ô tô vào Hội An thì xảy ra chuyện. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang được điều tra.

Vụ chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử: Do vỡ nợ nên nghĩ quẩn Hiện công tác trục vớt thi thể cùng xe ô tô đã hoàn thành. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về gia đình lo hậu sự.

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