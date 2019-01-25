Khi xe ô tô lao xuống sông, cô con gái lớn ngồi ghế trước đã cố gắng chui qua cửa kính xe, bơi được một đoạn khoảng 100 mét đến chân cầu Cẩm Nam rồi kêu cứu và được ngư dân địa phương hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.
- Vụ chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử: Lặng người khoảnh khắc vớt thi thể bé trai 6 tuổi
- Cãi nhau với vợ, chồng lái ô tô chở cả gia đình lao xuống sông, chỉ 1 người còn sống
Mới đây, vụ việc chồng lái xe chở vợ con lao xuống sông tự tử thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Chỉ vì một khoảnh khắc suy nghĩ không thấu đáo, 3 người trong một gia đình đã thiệt mạng.
Theo đó, rạng sáng nay (25/1), ông Chu Tùng Giang (SN 1977; ngụ quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) điều khiển xe ô tô chở theo vợ là bà Đào Thị Thu Hiền (SN 1977), con trai Chu Thế Phúc Hưng (SN 2013) và con gái Chu Ngân Linh (SN 2005) chạy đến đoạn đầu cầu Cẩm Nam (phường Cẩm Nam, TP Hội An) thì bất ngờ lao thẳng xuống sông Thu Bồn.
Bé Linh ngồi ghế trước đã cố gắng chui qua cửa kính xe, bơi được một đoạn khoảng 100 mét đến chân cầu Cẩm Nam rồi kêu cứu và được ngư dân địa phương hỗ trợ đưa lên bờ an toàn.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, công tác trục vớt thi thể 3 nạn nhân cùng xe ô tô đã hoàn thành. Bé gái còn sống sót hiện đang trong tình trạng hoảng loạn tinh thần.
Cô bé cho biết, trước khi xảy ra vụ việc cha mẹ em đã cãi nhau. Trong lúc tức giận, người cha đã nhấn ga, lao thẳng xuống sông Thu Bồn. Nguyên nhân ban đầu được cho là do ông Giang vỡ nợ trong làm ăn nên nghĩ quẩn. Gia đình nạn nhân từ Hà Nội ra Đà Nẵng du lịch, sau đó thuê ô tô vào Hội An thì xảy ra chuyện. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang được điều tra.