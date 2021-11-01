Theo đơn tố cáo, khoảng tháng 6/2021, chị H. làm nhân viên tại quán do bà Th. làm chủ. Trong thời gian làm việc tại đây, chị thường xuyên được tiếp xúc với một bé gái hơn hơn 16 tháng tuổi (tên thường gọi ở nhà là bé Cherry) và được biết, bé gái này không phải con đẻ của bà Th.

Theo GiadinhNet đưa tin, vừa qua, báo Sức khỏe và Đời sống nhận được đơn tố cáo của chị N.T.H (SN 1985), trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) về hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em xảy ra tại quán (có địa chỉ tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân) do bà T.T.Th (SN 1981) làm chủ.

Do chị H. yêu quý bé Cherry nên chị thường xuyên để ý và phát hiện ra những vết cắn đến xước da, chảy máu tại vùng mặt, vùng cằm, vùng ngực, vùng mông, vụng cạnh hậu môn và những vết thương này đã được chị chụp lại bằng điện thoại.

Nội dung đơn tố cáo chị H. viết như sau: "Trong thời gian làm việc ở đây tôi được trực tiếp chứng kiến những hành vi bạo lực, xâm hại của bà Th. đối với bé Cherry. Cụ thể bà Th. thường xuyên cắn vào một số bộ phận trên cơ thể bé; tát vào vùng mặt cháu, vùng mông, vùng người; bẻ các khớp chân khớp tay; xách ngược tay bé từ tầng 1 lên tầng 4; đút cháo nóng cho bé. Gần như ngày nào bé cũng bị đánh trong các bữa ăn và khi đi vệ sinh. Các hành vi của bà Th. đều khiến bé Cherry bị đau đớn, khóc lóc thảm thiết...".

Dù không có quan hệ với bé gái nhưng chứng kiến cảnh bị hành hạ, bạo lực, chị H. đã làm đơn trình báo về sự việc nêu trên đến Công an phường Dư Hàng. Khi biết sự việc, chị H. bị bà Th. gọi điện, nhắn tin với những lời lẽ chửi bới, đe dọa.

Liên quan đến sự việc này, đại diện phường Dư Hàng cho biết, khi nhận được nội dung phản ánh, địa phương đã mời bà Th. lên làm việc. Tuy nhiên, những vết thương trên cơ thể của cháu bé là do con trai ruột của bà Th. quý cháu nên thỉnh thoảng cắn.

Nhiều vết thâm tím trên vùng ngực bé gái - Ảnh: GiadinhNet

Phường cũng đã báo cáo với UBND quận Lê Chân; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hải Phòng để có biện pháp xử lý kịp thời. Hiện tại, cháu bé đã được đưa về làng trẻ SOS để chăm nom nhưng bà Th. vẫn có nguyện vọng đón về nuôi...

Cũng theo chính quyền sở tại, bé gái 16 tháng tuổi bị bỏ rơi từ khi mới sinh và được bà Th. nhận về nuôi. Tuy nhiên, việc đưa cháu bé về nuôi nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý... Trong khi đó, bà Th. và người làm đơn tố cáo không phải là người địa phương. Những người này thuê địa điểm trên địa bàn phường để kinh doanh. Trong quá trình làm việc, hai người phát sinh mâu thuẫn và lấy chuyện của cháu bé ra để gây khó dễ cho nhau…

Đánh giá về sự việc trên, luật sư Trần Thị Kim Dung - Văn phòng luật sư Dung Trần và cộng sự cho biết: "Sau khi tiếp cận các hình ảnh cũng như video clip âm thanh, lời khai của người tố cáo, tôi nhận thấy vết cắn tại các khu vực kín như vùng ngực, vùng bộ phận sinh dục của bé gái để lại vết thâm hằn sâu có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường.

Nếu các hình ảnh này không bị chỉnh sửa thì với các vết cắn như vậy người thực hiện phải cắn rất lâu và sâu bởi cắn nhẹ thì chỉ để lại vết hằn đỏ sau vài tiếng sẽ hết. Người cắn vào vùng ngực, vùng bộ phận sinh dục của bé gái không đơn thuần chỉ là việc bạo hành đối với trẻ em mà con có dấu hiệu của tội dâm ô trẻ em…".