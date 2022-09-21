Ngày 20/9, lãnh đạo UBND xã Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang cho biết, hai nạn nhân trong vụ cháy nhà bếp khi nấu cỗ ở thôn Tân Sơn 2 xảy ra trước đó đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch UBND xã Yên Lư thông tin, hai người bị bỏng nặng trong vụ cháy nhà bếp khi nấu cỗ tại gia đình bà Nguyễn Thị S ở thôn Tân Sơn 2 xảy ra vào ngày 11/9 đã tử vong.

Hai nạn nhân là con trai và con rể bà Nguyễn Thị S. Hiện còn một nạn nhận bị bỏng nặng trong vụ cháy là con trai bà S vẫn đang được điều trị.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: báo Tiền phong

Nguồn tin từ báo Đời sống và Pháp luật cũng cho biết, trước đó, khoảng 8h ngày 11/9, vụ cháy khí gas đã xảy ra tại nhà bà Nguyễn Thị S ở thôn Tân Sơn 2, xã Yên Lư khi gia đình đang nấu cỗ. Vụ cháy khiến 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị bỏng nặng đã được đưa tới điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội. Các nạn nhân là con trai, con rể và cháu nội của bà S.

Thông tin về vụ cháy hôm 11/9, Chủ tịch UBND xã Yên Lư thông tin, vụ việc xảy ra khi con cháu bà S. chuyển bình gas từ bếp ra ngoài. Thời điểm trên, khí gas bị xì, bén vào bếp củi phía cửa và gây ra đám cháy.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết gia đình bà S. vốn thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, có người tàn tật. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình để có phương án hỗ trợ gia đình bà S. sau vụ cháy trên.

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