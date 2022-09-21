TP.HCM: Bé trai 12 tuổi bị chém lìa bàn tay phải

Xã hội 21/09/2022 09:30

Một bé trai 12 tuổi bị chém lìa bàn tay phải, may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã nối lại cứu được bàn tay.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Ngày 21.9, tin từ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân D.N.T.D (12 tuổi) trong tình trạng đa thương tích. Theo đó, bệnh nhân có vết thương vùng vai phải, vết thương đùi phải và nặng nhất là vết thương đứt rời hoàn toàn bàn tay phải.

Bàn tay phải bị lìa được bỏ vào trong túi nilon, bảo quản trong thùng đá được đưa đi cùng bệnh nhân cấp cứu.

Gia đình cho biết, nạn nhân có mâu thuẫn và đánh nhau với một người. Vài ngày sau, người này cùng bạn bè lập thành một nhóm, dùng dao chém D. đứt lìa bàn tay. 

Nhân được thông báo, ê-kip trực ngay lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Điều đặc biệt trong ca phẫu thuật này là khi bàn tay bị đứt lìa đưa tới bệnh viện được bảo quản đúng kỹ thuật. 

Đặc biệt, các bác sĩ đã khâu nối vi phẫu bàn tay phải đứt lìa: kết hợp xương cổ tay, khâu các gân gấp và gân duỗi các ngón tay; nối vi phẫu động mạch, nối ghép vi phẫu tĩnh mạch bàn tay; nối vi phẫu thần kinh trụ và thần kinh giữa cho bàn tay.

Hiện bàn tay bệnh nhân sống hoàn toàn, các ngón tay cử động tốt. Bệnh nhân được cho xuất viện và bắt đầu bước vào giai đoạn tập vật lý trị liệu ban đầu

TP.HCM: Bé trai 12 tuổi bị chém lìa bàn tay phải - Ảnh 1
Bàn tay phải của bệnh nhân bị đứt lìa đã được bác sĩ nối lại thành công (Ảnh: báo Thanh Niên)

Nguồn tin từ báo Lao Động cũng cho biết, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thạch - Khoa Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM nhận định, nạn nhân được cấp cứu giữa đêm với phần chi đứt lìa được bảo quản đúng cách. Cụ thể, bàn tay được bỏ vào trong túi nylon cột lại, rồi đặt vào thùng đá, vì thế cơ hội nối thành công bàn tay cũng cao hơn.

Theo bác sĩ CK.2 Võ Hòa Khánh, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thì bạo lực ở trẻ em có xu hướng gia tăng và thể hiện tính hung hãn, các em dùng hung khí chém nhau. Do đó phụ huynh cần nhắc nhở con em mình tránh các xung đột, kiềm chế bản thân. Để tránh dẫn tới các sự việc đáng tiếc như bệnh nhân bị chém lìa bàn tay phải như trên. Lần này, ê kíp phẫu thuật xử lý triệt tất cả tổn thương trong 1 lần mổ, kỹ thuật này vừa giúp cứu sống bàn tay đứt lìa, vừa cho phép bệnh nhân có thể tập luyện ngay được, sớm quay lại cuộc sống thường ngày.

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