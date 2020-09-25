Hãi hùng clip chồng dùng gậy dài cả mét đánh vào đầu vợ cũ, nạn nhân chỉ có thể nằm gục chịu trận

Xã hội 25/09/2020 10:14

Đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh vợ cũ bằng cây gậy dài khiến nạn nhân ngã quỵ xuống sàn khiến ai nấy đều không khỏi bức xúc.

Trước nay, việc bạo hành phụ nữ luôn được mọi người đặc biệt quan tâm và lên án gay gắt. Mới đây, trên các diễn đàn xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đánh vợ cũ bằng cây gậy dài khiến mọi người phẫn nộ.

Hình ảnh trong clip đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội cho thấy sự việc diễn ra tại một kho hàng. Lúc này, một người đàn ông cầm cây gậy dài khoảng 1m đánh liên tiếp vào một phụ nữ.

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Hình ảnh người đàn ông đánh vợ cũ dã man khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Mặc dù cố gắng giằng co, chống cự nhưng người phụ nữ đã bị vật ngã xuống sàn. Sau đó, gã đàn ông liên tục dùng gậy đánh vào thân thể nạn nhân.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, một người đàn ông nhìn thấy, lên tiếng can ngăn nhưng cũng bị dọa đánh. Sau đó, người này đã chạy ra ngoài cầu cứu. Trong lúc này, nạn nhân vẫn tiếp tục bị đánh đập dã man bằng những trận đòn ngày càng nặng hơn. Bất lực, nạn nhân chỉ có thể nằm im chịu đựng. Theo thông tin trên Tiền phong, sự việc trên xảy ra tại Phú Yên. Người đàn ông trong clip là Vũ Văn Hùng (sinh năm 1958, trú xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội, tạm trú phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

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Hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị trong bệnh viện - Ảnh: Tiền phong

Nạn nhân là bà N.T.Q (sinh năm 1958, ngụ phường 4, TP Tuy Hòa). Được biết, nạn nhân và ông Hùng đã ly hôn từ 2017 nhưng vẫn sống chung nhà, chỉ rào lại tấm lưới ngăn hai bên.

Chiều 22/9, hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông Hùng dùng thanh gỗ dài hơn 1m đánh liên tiếp vào đầu, người vợ cũ. Bà Q. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên trong tình trạng đa chấn thương, gãy tay, gãy xương sườn. 

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Phú Yên mâu thuẫn với vợ cũ bạo hành phụ nữ

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