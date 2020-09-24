Từ trước đến nay, việc thầy cô giáo đánh học sinh luôn được các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Mới đây nhất, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị cô giáo dùng thước đánh vào miệng trong 8 phút thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Sau đó, một bạn học tiết lộ Đậu Đậu đã bị cô giáo đánh, miệng còn bị chảy máu. Nghe vậy, anh Lưu đã tới trường yêu cầu xem camera giám sát. Sau đó, người bố bàng hoàng phát hiện con gái bị cô giáo đánh đập suốt nhiều ngày.

Theo đó, anh Lưu sống tại Vũ Hán (Trung Quốc) phát hiện con gái Đậu Đậu có nhiều vết sưng tấy trên mặt sau khi đi học về. Không chỉ vậy, tay và chân bé cũng có không ít vết thương.

Cụ thể, theo thông tin từ truyền thông địa phương, bé gái 5 tuổi bị cô giáo đánh từ ngày 14/9, mỗi ngày bị đánh 4 đến 5 lần. Vào ngày 16/9, Đậu Đậu bị cô giáo đánh 3 lần, một lần kéo dài khoảng 8 phút.

Đậu Đậu bị cô giáo đánh đập nhiều ngày liền - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh trong clip, ban đầu cô giáo kéo Đậu Đậu lên bục giảng, dùng thước đánh hơn 10 lần. Sau đó, cô giáo tiếp tục kéo em về chỗ ngồi đánh tiếp. Lần này, nữ giáo viên dùng tay tát khoảng 20 cái vào mặt Đậu Đậu. Lúc này, các bạn học sinh đều chứng kiến sự việc nhưng không dám lên tiếng.

Khi được hỏi về việc giáo viên bạo hành học sinh, nhà trường giải thích vì Đậu Đậu nghịch ngợm trong lớp, không chấp hành kỷ luật, hay khóc nên mới bị phạt. Lời giải thích của nhà trường càng khiến phụ huynh tức giận hơn.

Cận cảnh khuôn mặt bị thương của cô bé sau khi đến trường - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, sự việc này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội Trung Quốc, được mọi người đặc biệt quan tâm. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc với hành vi của nữ giáo viên này. Bên cạnh đó, một số khác lại chỉ trích bố mẹ bé vì quá vô tâm, để con gái bị đánh nhiều ngày mà không hay biết gì.

Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc này.