Chồng dùng dao đâm vợ tử vong, bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ: Nghi phạm thường xuyên ghen tuông, đánh đập nạn nhân

Tin nóng 24/09/2020 10:21

Trong lúc mâu thuẫn, chồng dùng dao đâm vợ nhiều nhát vào bụng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, bỏ lại 3 đứa con nhỏ.

Trao đổi với báo chí, chính quyền phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng dùng dao đâm vợ khiến nạn nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.T (27 tuổi, trú tại khối Phương Hồng, phường Quỳnh Phương). Theo thông tin trên Pháp luật và Bạn đọc, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24/9 tại nhà Hoàng Văn Hùng (28 tuổi, chồng chị T.).

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Trong lúc mâu thuẫn, người chồng dùng dao đâm vợ khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện, bỏ lại 3 con nhỏ bơ vơ -  Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, đêm 23/9, vợ chồng chị T. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng vợ. Mặc dù mọi người đã nhanh chóng đưa chị T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, thời gian gần đây, Hùng thay đổi tính nết, thường xuyên ghen tuông, đánh đập vợ.

Tại địa phương, vợ chồng chị T. có 3 người con, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nghi phạm đã bị tạm giữ để điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Nghệ An án mạng nghiêm trọng chồng giết vợ

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