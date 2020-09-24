Đón con trai từ trường mầm non về, người cha băng qua đường thì bị cuốn vào gầm. Vụ tai nạn thương tâm khiến người cha tử vong, con trai bị thương nhẹ.

Vào chiều tối 23/9, trên tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người thương vong.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, tài xế Trần Văn Tuấn (35 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển xe tải mang biển số 61C-199.43 di chuyển trên tỉnh lộ 43 theo hướng từ Bình Dương về TP. HCM.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến anh Là tử vong - Ảnh: Internet

Khi xe chạy đến chốt đèn giao thông đường nhánh rẽ ra quốc lộ 1 thì va chạm với xe đạp do anh Trần Là (33 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển chở theo đứa con trai 5 tuổi tên T.Q.B băng qua đường.

Vụ tai nạn giao thông khiến 2 cha con bị cuốn vào gầm xe tải. Sau đó, cả hai được người dân cứu ra ngoài rồi chuyển vào bệnh viện. Tuy nhiên, người cha đã tử vong, con trai may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn đau lòng từ người dân, Công an quận Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, người cha vừa đón con từ trường mầm non ra thì gặp nạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-long-canh-cha-chay-xe-dap-don-con-di-hoc-mam-non-ve-bi-xe-tai-cuon-vao-gam-cha-chet-con-bi-thuong-381025.html