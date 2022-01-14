Hacker nổi tiếng thế giới cảnh báo về ứng dụng smartphone đang 'ăn cắp' thông tin người dùng, cần gỡ ngay nếu không muốn mất tiền oan uổng

Chia sẻ mới đây của một trong những hacker từng "làm mưa làm gió" trên thế giới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ về cách thức ăn cắp thông tin người dùng một cách tinh vi của các ứng dụng lừa đảo.
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Sau khi trở về Việt Nam, Hiếu PC (Ngô Minh Hiếu) đã chính thức làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) và điều hành trang web Chống Lừa Đảo để góp sức vào việc bảo vệ an toàn an ninh mạng. Cũng từ đó mà danh tiếng của chàng hacker này được công chúng biết tới, những chia sẻ của anh về vấn đề an ninh mạng cũng được nhiều người quan tâm.
Mới đây, Hiếu PC đã đăng tải lên Facebook chính chủ của mình một bài viết với nội dung cảnh báo người dùng về một ứng dụng hiện đang được nhiều người sử dụng và chạy quảng cáo nhiều trên các trang MXH. Theo đó, anh cho biết, đây là ứng dụng được tạo ra với mục đích ăn cắp thông tin người dùng nên cần phải gỡ cài đặt gấp ra khỏi điện thoại.
Cụ thể, ứng dụng mà Hiếu PC đang đề cập chính là Astro+ Horoscope & Astrology - một ứng dụng xem chỉ tay, chiêm tinh, xem tử vi hàng ngày của bạn về tình yêu, sức khỏe, sự giàu có, du lịch, may mắn và công việc. Ứng dụng này sẽ thông qua hình ảnh chụp bàn tay mà người dùng cung cấp sau đó ăn cắp dấu vân tay, chỉ tay,... từ đó người dùng sẽ bị mất tiền trong tài khoản vì các cá nhân này sẽ dùng các thông tin ăn cắp được để truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Ngoài ra, Hiếu PC còn chia sẻ ảnh chụp các bình luận không mấy thiện cảm của những người dùng khác từng sử dụng ứng dụng này. Anh cũng cảnh báo với người dùng smartphone là tuyệt đối không cài đặt những ứng dụng có tính năng tương tự.