Hacker nổi tiếng thế giới cảnh báo về ứng dụng smartphone đang 'ăn cắp' thông tin người dùng, cần gỡ ngay nếu không muốn mất tiền oan uổng

Sau khi trở về Việt Nam, Hiếu PC (Ngô Minh Hiếu) đã chính thức làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) và điều hành trang web Chống Lừa Đảo để góp sức vào việc bảo vệ an toàn an ninh mạng. Cũng từ đó mà danh tiếng của chàng hacker này được công chúng biết tới, những chia sẻ của anh về vấn đề an ninh mạng cũng được nhiều người quan tâm.

Hiếu PC hiện đang làm việc tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) và điều hành trang web Chống Lừa Đảo - Ảnh: Internet

Mới đây, Hiếu PC đã đăng tải lên Facebook chính chủ của mình một bài viết với nội dung cảnh báo người dùng về một ứng dụng hiện đang được nhiều người sử dụng và chạy quảng cáo nhiều trên các trang MXH. Theo đó, anh cho biết, đây là ứng dụng được tạo ra với mục đích ăn cắp thông tin người dùng nên cần phải gỡ cài đặt gấp ra khỏi điện thoại.