Nơi làm việc của mẹ Nguyễn Kim Trung Thái bị bão đánh giá 1 sao kèm đề nghị đuổi việc vì tiếp tay cho việc bạo hành cháu gái 8 tuổi đến chết

Xã hội 14/01/2022 11:44

"Gia đình có tình yêu thương, quan tâm đến cháu như hỏi han sức khoẻ cháu, tâm tư tình cảm cháu... nếu làm vậy thì có dẫn đến hậu quả như ngày nay hay không?" - dân mạng thể hiện sự phẫn nộ.

Vụ bé gái V.A. (8 tuổi, ngụ TP.HCM) bị "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bạo hành đến tử vong vẫn đang là tâm điểm khiến dư luận chú ý và tỏ rõ phẫn nộ suốt thời gian qua. Ngoài căm phẫn trước sự tàn ác của "dì ghẻ" và thái độ thờ ơ trước tội ác của Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, bố đẻ của bé V.A, người tình của Trang) thì nhiều cư dân mạng cũng không bỏ qua cho những người thân của 2 đối tượng này để xả cơn giận.

Cụ thể, bà N.K.M.T - mẹ của Nguyễn Kim Trung Thái chính là "mục tiêu xả giận" tiếp theo. Trên trang chủ của công ty bảo hiểm được cho là nơi làm việc của bà M.T đã bị bão đánh giá 1 sao kèm theo nhiều đánh giá đề nghị đuổi việc vì "vô tâm và nhẫn tâm tiếp tay cho kẻ ác hành hạ cháu gái ruột dẫn đến hậu quả đau lòng". 

Nơi làm việc của mẹ Nguyễn Kim Trung Thái bị bão đánh giá 1 sao kèm đề nghị đuổi việc vì tiếp tay cho việc bạo hành cháu gái 8 tuổi đến chết - Ảnh 1
Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang hiện đã bị công an bắt giữ - Ảnh: Internet

Theo đó, một cư dân mạng đã để lại 1 sao kèm theo lời đánh giá như sau: "Công ty bảo hiểm nhân thọ là nơi để mọi nhà mọi người tin tưởng giao trọn niềm tin để bảo vệ gia đình và những đứa con yêu thương. Tuy vậy, Công ty... lại dung túng một nữ Phó tổng giám đốc nhân sự N.K.M.T là một thành viên thuộc gia đình Nguyễn Kim Trung Thái có liên quan trực tiếp đến vụ việc vô tâm và nhẫn tâm tiếp tay kẻ khác hành hạ con gái/cháu gái ruột dẫn đến hậu quả đau lòng.

Giả sử gia đình có tình yêu thương, quan tâm đến cháu như video call mỗi ngày, hỏi han sức khoẻ cháu, tâm tư tình cảm cháu, hoặc nếu nói con trai ngỗ ngược thì cũng phải lên tiếng bênh vực quan tâm bù đắp những mất mát cho đứa cháu ruột và là cháu gái duy nhất của gia đình, nếu gia đình làm vậy thì có dẫn đến hậu quả như ngày nay hay không? Kính xin Ban giám đốc công ty xem xét cho thôi việc bà M.T. Nếu không, tôi và hàng trăm triệu dân Việt Nam sẽ không bao giờ tin tưởng và giao dịch với quý công ty".

Nơi làm việc của mẹ Nguyễn Kim Trung Thái bị bão đánh giá 1 sao kèm đề nghị đuổi việc vì tiếp tay cho việc bạo hành cháu gái 8 tuổi đến chết - Ảnh 2
Dân mạng đánh giá 1 sao kèm lời đề nghị đuổi việc mẹ của Nguyễn Kim Trung Thái - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù không thể phủ nhận sự phẫn nộ của cư dân mạng trước cái chết quá đau lòng của bé gái 8 tuổi thế nhưng động thái này bão 1 sao của dân mạng khi được chia sẻ cũng nhận về tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng không nên kéo người thân của họ vào cuộc vì ai làm nấy chịu, sai đến đâu thì pháp luật đã trừng trị. Một cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ quan điểm rằng: "Đúng là mẹ của Thái cũng phải nhận một phần trách nhiệm ở đây, nhưng trách nhiệm của bà ta nằm ở bản án lương tâm thì đúng hơn. Mong bà sẽ biết cắn rứt để quan tâm và yêu thương tới con cháu của mình hơn".

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Vào ngày 13/1, Công an TP.HCM khẳng định thông tin Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) có bệnh án tâm thần để thoát tội là sai sự thật.

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