Mới đây, MXH lan truyền hình ảnh một anh tài xế xe ôm công nghệ đang di chuyển trên đường. Với tình chất công việc thường xuyên chạy ngoài đường, người này đã quyết định có hành động thể hiện sự quan tâm và chia sẻ của mình bé gái 8 tuổi bị bạo hành cũng như gửi lời an ủi đến mẹ ruột của bé.

Đây cũng không phải lần đầu MXH xuất hiện hình ảnh cảm động của mọi người dành cho bé 8 tuổi bị bạo hành. Những ngày qua, rất đông người đã liên tục xuống đường diễu hành, dán những dòng chữ chia sẻ sự quan tâm và thông điệp đầy ý nghĩa sau sự ra đi thương tâm của cháu V.A. Dù không quen biết, nhiều người thâm chí còn đến chùa cầu nguyện, thắp hương, làm lễ tưởng niệm… mong bé an yên nghỉ.

Đến nay, vụ việc vẫn đang được cộng đồng quan tâm, chú ý và mong chờ một bản án đích đáng cho người gây ra tội ác.

Liên quan đến vụ việc, theo Công An Nhân Dân đưa tin, luật sư Ngọc Nữ cho biết bé bị đánh đập trong suốt 4 tiếng đồng hồ, bị dì ghẻ cởi cả quần áo mà đánh và đánh nhiều lần vào vùng kín: “Bé bị đánh khoảng 4 tiếng đồng hồ bằng cây gậy gỗ đặc, mà nó cởi quần áo bé gái để đánh. Mà cái đau lòng và trăn trở làm mấy ngày nay cô không ngủ được đó là tại sao nó lại đánh vào vùng kín bé gái rất nhiều”, luật sư Ngọc Nữ xúc động bật khóc nói.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Ảnh: Tổng hợp, Internet)