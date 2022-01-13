Dán sau lưng dòng chữ về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, anh xe ôm gây sốt MXH, nhận về hàng ngàn lời khen ngợi

Xã hội 13/01/2022 09:31

Thương cảm trước vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành, một tài xế xe ôm công nghệ đã có hành động khiến nhiều người không khỏi cảm động và dành nhiều lời khen ngợi.

Mới đây, MXH lan truyền hình ảnh một anh tài xế xe ôm công nghệ đang di chuyển trên đường. Với tình chất công việc thường xuyên chạy ngoài đường, người này đã quyết định có hành động thể hiện sự quan tâm và chia sẻ của mình bé gái 8 tuổi bị bạo hành cũng như gửi lời an ủi đến mẹ ruột của bé.

Dán sau lưng dòng chữ về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, anh xe ôm gây sốt MXH, nhận về hàng ngàn lời khen ngợi - Ảnh 1

Dòng chữ cảm động được dán trên lưng người tài xế xe ôm với nội dung: “Thiên thần V.A. trên thiên đàng, con hãy mỉm cười vì cơ quan pháp luật, xã hội, cộng đồng sẽ lấy lại công bằng cho mẹ con. Hãy mỉm cười nhé, thiên thần V.A.!”

Những dòng chữ được dán sau lưng anh tài xế xe ôm nhanh chóng được lan truyền mạnh mẽ khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động. Hành động đẹp của nam tài xế nhận được nhiều tương tác và sự ủng hộ. Đa phần ý kiến cho rằng đây là một hành động ấm áp, có sức lan tỏa thông điệp lớn.

Dán sau lưng dòng chữ về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, anh xe ôm gây sốt MXH, nhận về hàng ngàn lời khen ngợi - Ảnh 2
Dán sau lưng dòng chữ về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, anh xe ôm gây sốt MXH, nhận về hàng ngàn lời khen ngợi - Ảnh 3
 Ảnh chụp màn hình

Đây cũng không phải lần đầu MXH xuất hiện hình ảnh cảm động của mọi người dành cho bé 8 tuổi bị bạo hành. Những ngày qua, rất đông người đã liên tục xuống đường diễu hành, dán những dòng chữ chia sẻ sự quan tâm và thông điệp đầy ý nghĩa sau sự ra đi thương tâm của cháu V.A. Dù không quen biết, nhiều người thâm chí còn đến chùa cầu nguyện, thắp hương, làm lễ tưởng niệm… mong bé an yên nghỉ.

Đến nay, vụ việc vẫn đang được cộng đồng quan tâm, chú ý và mong chờ một bản án đích đáng cho người gây ra tội ác.

Dán sau lưng dòng chữ về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, anh xe ôm gây sốt MXH, nhận về hàng ngàn lời khen ngợi - Ảnh 4

 

Dán sau lưng dòng chữ về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, anh xe ôm gây sốt MXH, nhận về hàng ngàn lời khen ngợi - Ảnh 5

 

Dán sau lưng dòng chữ về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, anh xe ôm gây sốt MXH, nhận về hàng ngàn lời khen ngợi - Ảnh 6

Liên quan đến vụ việc, theo Công An Nhân Dân đưa tin, luật sư Ngọc Nữ cho biết bé bị đánh đập trong suốt 4 tiếng đồng hồ, bị dì ghẻ cởi cả quần áo mà đánh và đánh nhiều lần vào vùng kín: “Bé bị đánh khoảng 4 tiếng đồng hồ bằng cây gậy gỗ đặc, mà nó cởi quần áo bé gái để đánh. Mà cái đau lòng và trăn trở làm mấy ngày nay cô không ngủ được đó là tại sao nó lại đánh vào vùng kín bé gái rất nhiều”, luật sư Ngọc Nữ xúc động bật khóc nói.

Dán sau lưng dòng chữ về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, anh xe ôm gây sốt MXH, nhận về hàng ngàn lời khen ngợi - Ảnh 7

 

Dán sau lưng dòng chữ về vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, anh xe ôm gây sốt MXH, nhận về hàng ngàn lời khen ngợi - Ảnh 8

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Ảnh: Tổng hợp, Internet)

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