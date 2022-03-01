Hà Tĩnh: Tài xế 'mất tích bí ẩn' khi chở khách từ Hà Tĩnh ra Hà Nội đã liên lạc về cho gia đình

Xã hội 01/03/2022 14:22

2 ngày sau khi anh Tình đón và chở khách đi Hà Nội, do không liên lạc được với anh nên gia đình đã đăng tải nhiều thông tin lên mạng xã hội và báo công an hỗ trợ tìm tung tích.

Trưa 1/3, trao đổi với VTC News, lãnh đạo UBND xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 19h tối 28/2, tài xế Tình đã liên lạc về gia đình: “Chúng tôi chưa nắm rõ cụ thể người này đang ở đâu, chỉ biết là đã liên lạc được với gia đình”.

Hà Tĩnh: Tài xế 'mất tích bí ẩn' khi chở khách từ Hà Tĩnh ra Hà Nội đã liên lạc về cho gia đình - Ảnh 1
Hiện anh Tình đã liên lạc với gia đình - Ảnh: Saostar

Liên quan đến vụ việc này, theo báo Dân Việt đưa tin, trước đó, theo người thân ông Tình cho biết, tối 26/2, có người thuê ông Tình chở khách từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đi Hà Nội nhưng đến sáng 27/2 gia đình đã nhiều lần liên lạc nhưng vẫn không có thông tin.

Vì quá lo lắng cho ông Tình nên ngày 28/2 người nhà đã lên cơ quan công an trình báo, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội để nhờ tìm kiếm tung tích.

Người đàn ông chở khách ra Hà Nội rồi mất tích bí ẩn, gia đình lo lắng suốt 3 ngày không liên lạc được

Người đàn ông chở khách ra Hà Nội rồi mất tích bí ẩn, gia đình lo lắng suốt 3 ngày không liên lạc được

Sau khi nhận cuốc xe chở khách từ Hà Tĩnh ra Hà Nội, anh Tình đã mất liên lạc với gia đình trong suốt 3 ngày qua.

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