Hà Nội: Tạm giữ gần 11.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc mua bán tràn lan, giá chỉ 2.500/cái

Xã hội 15/08/2022 16:59

Lực lượng chức năng tại Hà Nội phát hiện và thu giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 15/8/2022, tại hộ kinh doanh cửa hàng bánh kẹo Dũng Hải (địa chỉ số nhà 46, thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội), đoàn của Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của ông Nguyễn Công Dũng. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 10.800 chiếc bánh Trung thu ghi chữ nước ngoài trên nhãn bánh. Số bánh được niêm yết bán với giá chỉ 2.500 đồng/cái.

Hà Nội: Tạm giữ gần 11.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc mua bán tràn lan, giá chỉ 2.500/cái - Ảnh 1
Chiếc bánh Trung thu ghi chữ nước ngoài trên nhãn bánh, không có nguồn gốc cụ thể

Qua làm việc, ông Dũng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc của số bánh này với đoàn kiểm tra. Ông thừa nhận vào mùa trung thu, do nhu cầu mua bánh tăng cao nên cửa hàng đã nhập số hàng hóa trên và sử dụng để bán kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 24 đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thương tâm: Rước đèn Trung thu ngoài vườn nhà, bé trai 4 tuổi rơi xuống hố đuối nước tử vong

Thương tâm: Rước đèn Trung thu ngoài vườn nhà, bé trai 4 tuổi rơi xuống hố đuối nước tử vong

Trong lúc theo bố sang nhà hàng xóm, bé trai 4 tuổi cầm chiếc đèn Trung thu chạy quanh vườn nhà chơi thì không may rơi xuống hố nước dẫn đến tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   trung thu hành vi phạm pháp Tết Trung Thu Cho Em

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 16 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?