Hà Nội: Tạm giữ gần 11.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc mua bán tràn lan, giá chỉ 2.500/cái

Lực lượng chức năng tại Hà Nội phát hiện và thu giữ hàng nghìn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 15/8/2022, tại hộ kinh doanh cửa hàng bánh kẹo Dũng Hải (địa chỉ số nhà 46, thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội), đoàn của Đội Quản lý thị trường số 24 (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của ông Nguyễn Công Dũng. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 10.800 chiếc bánh Trung thu ghi chữ nước ngoài trên nhãn bánh. Số bánh được niêm yết bán với giá chỉ 2.500 đồng/cái.

Chiếc bánh Trung thu ghi chữ nước ngoài trên nhãn bánh, không có nguồn gốc cụ thể

Qua làm việc, ông Dũng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc của số bánh này với đoàn kiểm tra. Ông thừa nhận vào mùa trung thu, do nhu cầu mua bánh tăng cao nên cửa hàng đã nhập số hàng hóa trên và sử dụng để bán kiếm lời.

Đội Quản lý thị trường số 24 đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-tam-giu-gan-11000-banh-trung-thu-khong-ro-nguon-goc-mua-ban-tran-lan-gia-chi-2500-cai-492039.html