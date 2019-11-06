Hà Nội: Phát hiện thi thể người phụ nữ mang thai 5 tháng trong căn nhà cho thuê

Xã hội 06/11/2019 17:36

Không thấy người phụ nữ đi làm, đồng nghiệp đến tìm thì phát hiện thi thể. Vụ án thai phụ tử vong đang được điều tra làm rõ.

Chiều 6/11, người dân ở ngõ 156 đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện một phụ nữ tử vong trong căn nhà cho thuê nên báo công an.

Một số người dân tại hiện trường cho biết nạn nhân đang mang thai khoảng 5 tháng. Hôm nay nạn nhân không đi làm nên đồng nghiệp đến tìm rồi phát hiện sự việc.

Lãnh đạo UBND phường Yên Sở xác nhận sự việc, đồng thời cho biết căn nhà phát hiện thi thể được một nhóm người thuê lại. Khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân đang mang thai 21 tuần tuổi. Theo thông tin trên Người Đưa Tin, nạn nhân chết vì đột tử. Vụ án thai phụ tử vong đang được điều tra làm rõ.

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Thai phụ tử vong trong căn nhà cho thuê - Ảnh: Internet 

Cách đây không lâu, tại Tiền Giang cũng xảy ra vụ thai phụ tử vong dưới kênh nước cùng hai anh em trai khiến nhiều người đau xót.

Khoảng 11 giờ ngày 2/10, người dân phát hiện trên kênh Bà Ngọt có chiếc xe hơi 4 chỗ nên báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt chiếc xe bị nạn. Bên trong xe có 3 thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Phan Phú Dân Khánh (20 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho, Tiền Giang), Phan Phú Dân An (25 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho) cùng vợ là chị Trần Ngọc Hoa Trâm (24 tuổi). Chị Trâm đang mang thai hơn 7 tháng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 30/9, 3 nạn nhân đi trên chiếc xe Mercedes đến quán karaoke tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho để hát cùng nhóm bạn. 

Đến khoảng 1 giờ 45 ngày 1/10, 3 nạn nhân ra về thì chiếc xe mất lái lao xuống kênh, các nạn nhân đuối nước thương tâm. 

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