Vụ anh trai truy sát cả nhà em gái: Thai phụ thoát chết nhờ mẹ đẩy vào nhà vệ sinh

Xã hội 15/09/2019 16:55

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên, một thai phụ đã thoát chết nhờ được mẹ đẩy vào nhà vệ sinh.

Liên quan đến vụ anh trai truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên) để làm rõ hành vi giết người.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ chuyện vay nợ tiền bạc. 

Khoảng 18 giờ 30 phút tối 14/9, Hồng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà (SN 1959, ở tổ 14, phường Chùa Hang).

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Nghi phạm Bùi Xuân Hồng - Ảnh: Thanh Niên

Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát. Ông Hồng rút dao thủ sẵn trong người đâm trọng thương 3 người trong gia đình em gái. Các nạn nhân gồm bà Bùi Thị Hà, ông Nguyễn Văn Thịnh (SN 1954, chồng bà Hà), anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà). Hậu quả, bà Hà tử vong, ông Thịnh và anh Vương bị thương nặng.

Theo người thân, trước đây chị Thảo (con gái bà Hà) đã vay của ông Hồng một khoản tiền để làm ăn nhưng đến nay vẫn chưa trả hết vì làm ăn thua lỗ. Tại thời điểm xảy ra sự việc, chị Thảo đang mang thai được bà Hà đẩy vào nhà vệ sinh nên may mắn thoát chết.

Tuy nhiên, anh Vương (chồng chị Thảo) lại bị đâm đến đa vết thương nhiều vùng trên cơ thể, 1 vết thương vùng ngực trái 2×3cm, 1 vết thương vùng vai trái, bàn tay phải. Bệnh nhân khó thở nhiều, tràn máu, tràn dịch màng phổi trái, sẹp phổi trái thụ động, tràn khí dưới da thành ngực trái. Hiện ông Thịnh và anh Vương đang tiếp tục được điều trị trong bệnh viện.

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