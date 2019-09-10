Vụ chém bé trai lìa tay, hỏng mắt tại Bắc Giang: Hàng xóm tiết lộ điều bất ngờ về nghi can

Xã hội 10/09/2019 10:14

Liên quan đến vụ việc bé trai bị chém đứt lìa bàn tay, hỏng một mắt tại Bắc Giang, hàng xóm cho biết trước đó đối tượng này từng chém hụt 1 người.

Nhiều ngày qua, vụ việc bé trai bị chém lìa tay, hỏng mắt trái tại Bắc Giang vào ngày 7/9 nhận được sự chú ý của đông đảo dư luận. Nạn nhân là bé H.V.V (sinh năm 2009, trú tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang). Kẻ gây án là Hoàng Văn Líu (sinh năm 1970, dân tộc Nùng), họ hàng của nạn nhân.

Liên quan đến sự việc bé trai bị chém dã man, mới đây một lãnh đạo UBND xã Giáo Liêm cho biết trước đó đối tượng này từng dùng dao chém 1 người phụ nữ bán nước mía.

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Tại địa phương, đối tượng Líu được cho là người có thần kinh không bình thường - Ảnh: Internet

Theo Gia đình và xã hội, cách đây ít tháng, khi đi mua nước mía của một người phụ nữ cùng làng, đối tượng đã lấy dao trong quán chém chủ quán khi bị trêu đùa. May mắn Líu chém trượt nên nạn nhân không bị thương. Đồng thời, những người có mặt tại hiện trường đã kịp thời can ngăn. Sau đó vài ngày, Líu lại tiếp tục ra mua nước mía của chị này như chưa từng xảy ra việc gì. Cũng theo nguồn tin trên, Líu có biểu hiện thần kinh không bình thường.

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Bé trai bị chém lìa tay khi đang chơi điện thoại ở nhà - Ảnh: Internet

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 10 giờ sáng 7/9, bé V. đang chơi ở nhà hàng xóm thì nhìn thấy bố đi làm về nên về theo. Lúc này, V. mượn điện thoại của bố nằm chơi. Sau đó, trong lúc anh Hoàng Văn Trường (sinh năm 1982, bố bé V.) tắm thì nghe thấy tiếng con la thất thanh nên chạy lên xem. Lúc này, bé V. đã bị Líu chém đứt lìa bàn tay trái, tay phải bị thương nặng. Mặt và đầu nạn nhân cũng bị chém nhiều nhát. Sau khi được người thân đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã chuyển bé V. lên Hà Nội cấp cứu. Sau 15 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã nối thành công tay trái của nạn nhân nhưng mắt trái đã bị hỏng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Bé trai bị chém đứt lìa bàn tay, hỏng hoàn toàn mắt trái: Lời kể đau xót của người bố

Bé trai bị chém đứt lìa bàn tay, hỏng hoàn toàn mắt trái: Lời kể đau xót của người bố

Theo thông tin mới nhất, bé trai bị chém lìa bàn tay đã được phẫu thuật nối tay thành công nhưng mắt trái đã hỏng hoàn toàn.

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