Hà Nội: Phát hiện hơn 3000 bộ test nhanh Covid-19 không có hoá đơn, chứng từ

Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 3000 que test Covid-19 không rõ nguồn gốc ở Hà Nội.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 19/7, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội phối hợp với Đội Chống buôn lậu - Phòng PC03, Công an Hà Nội đang làm rõ vụ buôn bán que test nhanh Covid-19 không có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Vụ việc này được Đội QLTT số 14 và PC03 phát hiện tại cơ sở xoa bóp bấm huyệt ở chung cư HH3B Linh Đàm( TP. Hà Nội). Chủ cơ sở là Hồ Thị Phương Thanh (SN 1983, trú tại TP. Hà Nội).

Lực lượng chức năng thu giữ lô que test Covid-19 không có hóa đơn, chứng từ - Ảnh: Người Lao động

Theo báo Tiền Phong, trưa 18/7, qua kiểm tra tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.000 bộ test nhanh Covid-19 mang nhãn hiệu của CHLB Đức. Toàn bộ số que test này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng T. cho biết số que test Covid-19 này được mua của V. (SN 1979; kinh doanh tại ngõ 470 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra bất ngờ đối với địa điểm kinh doanh của Vĩnh. Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ thêm 2.100 bộ test Covid-19 cùng chủng loại NOSOCHECKcomfort, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ. Hiện, vụ việc đang được xác minh mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan.

TP.HCM: Khuyến cáo người dân không nên mua bộ test nhanh COVID-19 trên mạng vì độ chính xác chỉ 25% Tại buổi họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM vào tối 16/7, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã khuyến cáo người dân không nên mua bộ test COVID-19 trên mạng.

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