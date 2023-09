Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tối 31/12 tại đường gom đại lộ Thăng Long khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là giáo viên tại một trường chuyên ở Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 31/12/2019, tại đường gom đại lộ Thăng Long qua địa bàn phường Tây Mỗ (Hà Nội) đoạn qua hầm đường sắt xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ tử vong.

Theo thông tin trên Công an nhân dân, vào thời điểm trên, chiếc ô tô Mazda mang biển số: 43A - 208.22 do một nam thanh niên điều khiển theo hướng từ Phạm Hùng đi Hoài Đức. Đến địa điểm trên, ô tô tông trúng một chiếc xe máy chạy cùng chiều do một phụ nữ điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nữ giáo viên tử vong trên đường đưa đi cấp cứu - Ảnh: CAND

Vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân đi xe máy bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã trình báo vụ việc đến chính quyền địa phương. Nhận được tin, cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị biến dạng phần đầu bên phải, kính chắn gió bị vỡ. Một số người chứng kiến vụ tai nạn cho biết nam thanh niên này có biểu hiện ảo giác, say rượu.

Cũng theo nguồn tin trên, trước khi gây tai nạn, nam thanh niên này phóng xe “như bay”. Nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng này được xác định là chị Kiều Thị Việt Thư (sinh năm 1974, ngụ Đội 8, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội). Nam tài xế gây tai nạn là Hoàng Mạnh Cường (sinh năm 1996, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Hiện cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn trên.

