Hà Nội: Nam thanh niên nhiều lần xâm hại con gái 7 tuổi của bố nuôi

Xã hội 09/03/2022 08:50

Được nhận làm con nuôi và sống chung một nhà, đối tượng Cương đã 2 lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái 7 tuổi của bố nuôi.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 8/3, Viện KSND TP. Hà Nội cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Bùi Văn Cương (23 tuổi, trú xã Hợp Thành, H. Mỹ Đức, Hà Nội) ra trước tòa cùng cấp về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, năm 2015, Cương được anh N.H.M (34 tuổi, trú xã H.Mỹ Đức) nhận làm con nuôi, cho ăn và sinh sống cùng tại nhà. Sau bữa cơm tối, khoảng 19 giờ 30 ngày 17/9/2021, Cương nằm ở phòng ngủ thì thấy bé gái N.H.A (7 tuổi, con anh M.) đang xem ti vi cùng anh chị ngoài phòng khách nên gọi bé A. vào và ép bé thực hiện hành vi đồi bại. Thấy bà B.T.T (bà nội bé H.A) đi vào, Cương kéo quần lên và cùng bé H.A đi ra ngoài.

Khoảng 10 phút sau, Cương yêu cầu bé H.A đi vào nhà vệ sinh. Sau khi hút xong điếu thuốc, Cương vào nhà vệ sinh chốt cửa trong lại, rồi yêu cầu bé H.A cởi quần, tiếp tục thực hiện hành vi xâm hại.

Hà Nội: Nam thanh niên nhiều lần xâm hại con gái 7 tuổi của bố nuôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vài phút sau, bà T. đẩy cửa đi vào phát hiện sự việc nên đã hô hoán, mẹ bé H.A chạy xuống đưa bé vào buồng ngủ. Anh H.M sau đó đã đến công an tố cáo hành vi đồi bại của đứa con nuôi. Ngoài 2 lần xâm hại kể trên, cơ quan tố tụng còn xác định vào một buổi tối tháng 6/2021, khi mọi người ngủ say, Cương có gọi bé H.A vào đầu giường, bảo bé sờ bộ phận sinh dục của mình và nhiều hành động đồi bại khác.

Theo Viện KSND TP. Hà Nội xác định, trong vụ án này, Cương đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé H.A nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

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