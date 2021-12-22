Hà Nội: Lên phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân vui chơi Lễ Noel

Xã hội 22/12/2021 19:41

Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị liên quan thông tin tới tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn thống nhất phương án tổ chức các sự kiện trong lễ Noel 2021 bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Theo Vietnamplus/TTXVN đưa tin, nhận định khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến sẽ có nhiều người dân đến vui chơi vào đêm Noel (24/12), công an quận Hoàn Kiếm lên phương án bố trí các chốt bảo đảm an ninh trật tự theo nhiều lớp, phân luồng từ xa, kiểm soát người dân có giấy mời được đi vào khu vực thực hiện nghi lễ tôn giáo.

Đồng thời, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là nơi có Nhà Thờ Lớn cùng ba cơ sở tôn giáo khác, Công an quận đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ (Công an thành phố Hà Nội) triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự lễ Noel 2021.

Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị liên quan thông tin tới tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn thống nhất phương án tổ chức các sự kiện trong lễ Noel 2021 bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch bệnh; đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tín đồ tôn giáo.

Đáng chú ý, người dân đi lễ Noel sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát lượng người, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Hà Nội: Lên phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân vui chơi Lễ Noel - Ảnh 1
Hà Nội lên kế hoạch vui chơi đêm noel an toàn, phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Nói về việc này, Thượng tá Vũ Văn Huế - Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đã có phương án bảo đảm an ninh trật tự gửi đến các tổ chức, cơ sở tôn giáo, hạn chế tập trung đông người. Các cơ sở tôn giáo chủ động điều tiết các tín đồ, người dân xuống đường vui chơi vào đêm Noel.

Hiện, có 4 cơ sở tôn giáo lớn trên địa bàn đã được Công an quận Hoàn Kiếm triển khai các tình huống bảo vệ, chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Từ 17 giờ 30 ngày 24/12, Công an quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức cấm đường không cho phương tiện ra vào phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm, Công an phường Hàng Trống đã và đang chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội cựu Chiến binh, bảo vệ dân phố và cán bộ cơ sở tham gia vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch, qua đó góp phần cùng thành phố đẩy lùi dịch COVID-19.

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Từ 12h ngày 19/12, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại quận Hai Bà Trưng chỉ bán hàng mang về và học sinh lớp 12 sẽ chuyển sang học trực tuyến.

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