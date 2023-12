Hà Nội: Lên phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân vui chơi Lễ Noel

Theo Vietnamplus/TTXVN đưa tin, nhận định khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến sẽ có nhiều người dân đến vui chơi vào đêm Noel (24/12), công an quận Hoàn Kiếm lên phương án bố trí các chốt bảo đảm an ninh trật tự theo nhiều lớp, phân luồng từ xa, kiểm soát người dân có giấy mời được đi vào khu vực thực hiện nghi lễ tôn giáo.

Đồng thời, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là nơi có Nhà Thờ Lớn cùng ba cơ sở tôn giáo khác, Công an quận đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ (Công an thành phố Hà Nội) triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự lễ Noel 2021.