Vì áp lực học hành, làm bài thi không tốt, bé trai lớp 6 đã nhảy từ tầng 22 chung cư ở Hà Nội xuống dưới, tử vong.

Theo báo Thanh Niên đưa tin liên quan đến vụ bé trai lớp 6 rơi lầu từ tầng 22 Chung cư Goldmark City 136 đường Hồ Tùng Mậu (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xuống đất tử vong tại chỗ, Ban quản trị chung cư xác nhận bé trai nhảy lầu tự tử.

Đồng thời, gia đình nạn nhân cũng tiết lộ, hiện cháu bé đang học lớp 6. Do áp lực về việc học tập, làm bài thi không tốt nên em đã đã nhảy từ tầng 22 xuống.

Làm bài thi không tốt, nam sinh lớp 6 nhảy từ tầng 22 chung cư Goldmark City xuống sân và tử vong - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, khoảng hơn 21 giờ ngày 16/12, một số người dân sống tại chung cư Goldmark City nghe tiếng động lớn tại khu vực sân tòa nhà S4, khi lại gần thì phát hiện một bé trai nằm bất động, nghi rơi từ trên cao xuống nên đã thông báo cho ban quản trị tòa nhà và lực lượng chức năng tới xử lý.

Qua xác định, được biết, nạn nhân tên T.T.D (12 tuổi, trú tầng 22 tòa S4, Chung cư Goldmark City). Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã gọi xe cấp cứu, tuy nhiên cháu D. đã tử vong trước khi xe đến.

Công an Q.Bắc Từ Liêm đang phối hợp với các bên liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hà Nội: Bé trai lớp 6 rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai khoảng 12 tuổi rơi từ tầng cao tòa nhà S4, chung cư Goldmark City xuống đất tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-trai-16-tuoi-roi-tang-cao-chung-cu-xuong-dat-tu-vong-o-ha-noi-gia-dinh-he-lo-nguyen-nhan-dau-long-441927.html