Trao đổi với Thanh Niên về buổi họp ngày 2/12, lãnh đạo nhà trường thông tin: “Đây chỉ là buổi họp kiểm điểm, diễn ra bình thường. Cô Hoa cũng nêu ý kiến, lý do. Mọi người đều góp ý nhẹ nhàng nhưng không hiểu vì lý do gì cô lại uống thuốc tự tử”.

Theo Vietnamnet đưa tin, chiều 2/12, sau buổi họp do Trường THCS Hoàng Quốc Việt kiểm điểm viên chức đối với giáo viên môn Ngữ Văn là cô V.T.N.H thì cô H. đã uống thuốc tự tử ngay trước mặt hiệu trưởng và nhiều đồng nghiệp. Ngay lập tức, cô H. được đưa vào Bệnh viện Quận 7 cấp cứu. Sau gần 3 giờ nhập viện, cô H. được cho xuất viện với chuẩn đoán ngộ độc thuốc gây ngủ khác, chưa xác định.

Nói về nguyên nhân uống thuốc tự tử, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, cô V.T.N.H. cho biết, mối quan hệ của chị và các đồng nghiệp vẫn rất ổn. "Chồng tôi hiện đang làm việc tại bệnh viện. Đồng lương 2 đứa khoảng 10 triệu đồng. Hiện tại, vợ chồng chúng tôi vẫn đang ở nhà thuê, con năm nay mới 14 tuổi. Trong suốt 4 năm qua, tôi đã làm đủ nghề để kiếm sống, miễn là không vi phạm pháp luật. Tôi chăm sóc người già, dọn dẹp nhà cửa thậm chí là chùi nhà vệ sinh...

Ngoài ra, lãnh đạo này cũng cho biết, cuộc họp kiểm điểm hành vi không đi làm việc từ ngày 1/11 đến nay; xúc phạm thân thể đồng nghiệp; vi phạm pháp luật bên ngoài: "Lần họp ngày 2/12 không phải chứng minh cái sai, chỉ là nêu lên sự việc và góp ý. Về vi phạm không đi làm, trường có điểm danh chứng minh cô Hoa nghỉ việc trong thời gian nói trên. Tuy nhiên, 2 sự việc còn lại là kết luận của cấp trên đã gửi cho trường. Nếu cô Hoa muốn tôi biết phải hỏi ý kiến cấp trên”, ông Hảo nói.

Nhiều lúc tôi suy nghĩ lại cũng tủi thân lắm chứ. Con tôi đi học bị bạn bè trêu ghẹo: "Mẹ mày là một giáo viên bị sa thải". Suốt mấy năm qua, tôi không cần gì hơn ngoài một cuộc đời đi dạy bình thường. Tôi vốn rất thương con nít, thấy bọn trẻ tôi vẫn cứ ôm hôn thôi, chẳng bao giờ đánh mắng gì ai. Thấy bạn bè mình đi dạy, tôi cũng buồn lắm chứ, vừa nhớ nghề, vừa nhớ học trò", chị nghẹn ngào.

Theo chia sẻ chị Như Hoa, chị đã nhiều lần làm đơn gửi lên cơ quan chức năng, Sở Giáo dục... vì tình trạng hiện tại của mình. Tuy nhiên, chị vẫn chưa nhận được phản hồi.

Bì niêm phong vỉ thuốc và thuốc cô H. đã sử dụng - Ảnh: Vietnamnet

Ngày 2/12, nhà trường tổ chức cuộc họp viên chức để kiểm điểm, đưa ra quyết định kỷ luật theo quy định. Tuy nhiên, chị vẫn không nhận được bất kì thông báo nào về sự việc này. Chị tự đón xe ôm và vào cuộc họp dù không được mời trước. Theo đó, những sai phạm của chị Như Hoa được đưa ra là tự ý bỏ nhiệm sở, gây rối trật tự công cộng, có vi phạm liên quan đến cơ quan điều tra.

Chị Hoa nói: "Tôi cảm thấy đây là giai đoạn "giọt nước tràn ly". Tại cuộc họp, tôi đã nói rằng tôi chỉ cần một cuộc đời bình thường, một mâm cơm gia đình. Tôi không đấu đá, không đụng chạm tới ai. Tôi đã khóc rất nhiều. Ai mà muốn kết liễu sinh mạng của mình, tôi cảm thấy danh dự của mình không còn nên mới làm vậy. Đó là cách cuối cùng, vì những chuyện ồn ào này cũng ảnh hưởng đến con cái tôi.

Thầy Hảo (thầy Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Quốc Việt) đã nói rằng những việc này không liên quan đến gia đình. Nhưng, tôi là một người con của gia đình, tôi đâu sinh ra từ đất đá. Những ký ức, nỗi đau trong suốt ngần ấy năm như một vết thương sâu hoắm trong lòng tôi vậy".

Theo chia sẻ của chị Hoa, nhiều ngày qua chị không ngủ được một giấc ngủ dài, cứ bị thức dậy giữa chừng, suy nghĩ rồi khóc.