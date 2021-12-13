TP.HCM: Cô gái trẻ 'thoát y' đi lang thang trên nóc nhà, liên tục la hét và doạ nhảy xuống đất tự tử

Xã hội 13/12/2021 14:12

Cô gái trẻ chỉ mặc áo thun, đang đứng trên nóc nhà và có biểu hiện không bình thường. Cô gái này qua lại trên nóc nhà la hét và có ý định nhảy xuống đất tự tử.

Theo Zingnews đưa tin, sáng 13/12, cảnh sát dùng xe thang tiếp cận mái nhà 2 tầng trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh (TP.HCM) để đưa cô gái có ý định nhảy lầu xuống đất an toàn.

Cụ thể, thời điểm trên, người dân phát hiện cô gái khoảng 28 tuổi, lang thang trên mái căn nhà 2 tầng tại số 104 Phan Văn Trị, có ý định nhảy lầu.

TP.HCM: Cô gái trẻ 'thoát y' đi lang thang trên nóc nhà, liên tục la hét và doạ nhảy xuống đất tự tử - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt đưa cô gái xuống đất an toàn - Ảnh: Xingnews

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Thạnh đã đến ngay hiện trường, dùng xe thang tiếp cận cô gái và đưa xuống đất an toàn.

“Cô gái có biểu hiện bất ổn về tâm lý, liên tục la hét trên mái nhà và dọa nhảy lầu. Người này được cảnh sát đưa xuống đất và chở về Công an phường 12”, một nhân chứng nói.

Cơ quan chức năng quận Bình Thạnh đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

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Cô N.H. (42 tuổi), giáo viên trường THCS Hoàng Quốc Việt (quận 7) cho biết, do không được nhận phân công công việc từ năm 2018 đến nay.

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