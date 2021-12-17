Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai khoảng 12 tuổi rơi từ tầng cao tòa nhà S4, chung cư Goldmark City xuống đất tử vong.

Theo TTXVN đưa tin, tối 16/12, lãnh đạo UBND phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xác nhận vụ việc một cháu bé rơi từ tầng cao chung cư Goldmark City xuống đất, tử vong. Cụ thể, khoảng 22 giờ cùng ngày, một số người dân của toà S4 (chung cư Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu) nghe thấy tiếng động mạnh nên đi kiểm tra thì phát hiện một cháu bé nằm bất động dưới đất, đã tử vong và báo ngay cho lực lượng chức năng.

Toà S4 (chung cư Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu), nơi xảy ra sự việc thuơng tâm - Ảnh: TTXVN

Qua xác minh, nạn nhân là bé trai học lớp 6, sống ở tầng 22 toà nhà S4. Sau khi sự việc xảy ra, người mẹ của cháu bé đã có mặt tại hiện trường và không giữ được bình tĩnh nên đã ngất xỉu, được người dân đưa vào phòng cộng đồng.

Đến 22 giờ 20 phút, lực lượng Công an phường Phú Diễn và y tế địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ rơi lầu cao chung cư xuống đất tử vong ở Triều Khúc Theo nguồn tin, người phụ nữ tử vong sinh năm 1945. Nạn nhân là cư dân trong tòa nhà, sinh sống cùng chồng (sinh năm 1938) trong căn hộ ở tầng 23.

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