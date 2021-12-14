Phát hiện chi tiết lạ trong vụ 2 cháu bé đi chơi với bà nội rơi xuống ao nước sâu tử vong, bà mất tích bí ẩn

Xã hội 14/12/2021 16:30

Trong quá trình tìm kiếm, gần nơi phát hiện hai cháu bé tử vong, người dân phát hiện đồ dùng cá nhân của người bà tại một căn chòi, cạnh đó có sợi dây nghi bà định dùng để tự vẫn.

Liên quan đến vụ hai cháu bé tử vong dưới ao nước sâu, bà nội mất tích, theo thông tin của Dân Trí, ngày 14/12, một lãnh đạo UBND xã Đắk Nang (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết, hiện cơ quan công an tỉnh Đắk Nông vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 2 cháu bé (3 tuổi và 4 tháng tuổi, cùng trú thôn Phú Thịnh) tử vong dưới hồ nước. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là vụ án mạng.

Bởi trong quá trình tìm kiếm tung tích bà V.T.S. (sinh năm 1964, bà nội 2 cháu bé), người dân phát hiện một sợi dây thừng nghi dùng để tự vẫn tại một căn chòi cùng với đồ dùng cá nhân của bà S. Qua đó, cơ quan chức năng nhận định, có thể bà nội gây ra cái chết cho 2 cháu rồi có ý định tự tử nhưng bất thành nên bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy bà S.

Phát hiện chi tiết lạ trong vụ 2 cháu bé đi chơi với bà nội rơi xuống ao nước sâu tử vong, bà mất tích bí ẩn - Ảnh 1
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm người bà - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc, giữa bà S. và con trai (bố của các cháu bé) có xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Ngày 10/12, bố mẹ 2 cháu bé có công việc nên gửi con cho bà nội trông coi.

Chiều cùng ngày, bà S. mặc đồ truyền thống của đồng bào Mông rồi dẫn hai cháu đi chơi nhưng đến chiều không về nhà.

Thấy sự việc bất thường, gia đình đã trình báo công an xã Đắk Nang tổ chức tìm kiếm. Đến sáng hôm sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy hai cháu bé tử vong ở một hồ cá ở gần nhà.

Phát hiện chi tiết lạ trong vụ 2 cháu bé đi chơi với bà nội rơi xuống ao nước sâu tử vong, bà mất tích bí ẩn - Ảnh 2
Lực lượng chức năng phối hợp với gia đình điều tra nguyên nhân tử vong của hai cháu bé - Ảnh: Dân Trí

Trưa 14/12, trao đổi với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, ông Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cũng cho biết hiện gia đình hai cháu đang rất đau buồn. Chính quyền địa phương đã có mức hỗ trợ là 18 triệu đồng mỗi cháu. "Khi phát hiện, hai cháu đã tử vong trong tình trạng đuối nước. Các ban ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ hậu sự cho hai cháu. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể về sự việc khi có kết quả điều tra" - ông Sơn nói.

Được bà nội đưa đi chơi, 2 cháu rơi xuống ao nước sâu tử vong, bà mất tích bí ẩn

Được bà nội đưa đi chơi, 2 cháu rơi xuống ao nước sâu tử vong, bà mất tích bí ẩn

Sau một đêm tìm kiếm, người nhà nạn nhân phát hiện hai cháu bé tử vong dưới hồ nước. Cách đó không xa, người dân phát hiện đồ đạc của người bà để trong một căn chòi.

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