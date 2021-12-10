Vụ người phụ nữ tử vong sau 14 tiếng hút mỡ bụng ở TP.HCM: 'Bác sĩ 2 không' - không bằng cấp, không chứng chỉ, làm 'chui'

Xã hội 10/12/2021 08:43

Theo điều tra bước đầu, 3 'bác sĩ' thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho chị H.T.N. không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và chuyên khoa thẩm mỹ. Nhóm người này tự liên lạc, thỏa thuận nhau để thực hiện phẫu thuật.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc người phụ nữ tên H.T.N. (31 tuổi) ở Cà Mau, tạm trú quận 8, TP.HCM tử vong sau 14 tiếng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng, cơ quan chức năng đã có kết quả điều tra ban đầu.

Cụ thể, khoảng tháng 11/2021, Trang thuê mặt bằng tại một tầng của căn nhà ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, để làm thẩm mỹ viện. Sau đó, Trang quen biết chị N., rồi nhận chị N. làm học viên. 

Do có nhu cầu hút mỡ bụng, nâng mũi, chị N. nhờ Trang phẫu thuật làm đẹp, chi phí khoảng 15 triệu đồng. Để phẫu thuật thẩm mỹ cho chị N., Trang liên hệ Tú hỗ trợ thực hiện khâu gây mê, giảm đau. 

Ngày 5/12, Trang đi cùng người bạn tên Tùng (nhờ Tùng hỗ trợ phẫu thuật), còn Tú đi cùng người bạn khác, cả nhóm đến tầng trên của căn nhà ở phường Nguyễn Thái Bình thực hiện phẫu thuật.

Tại đây Tú lo khâu sử dụng thuốc gây mê, còn Trang, Tùng lo khâu phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng mũi cho chị N.. Công việc phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ. Sau đó, Trang nhờ em gái đến trông coi chăm sóc chị N., rồi đưa chị về một phòng trọ ở quận 8 (nơi Trang, em gái, chị N. ở chung) tiếp tục theo dõi.

Đến tối 5/12, Trang nghe tin tình trạng sức khỏe chị N. không ổn nên đưa chị N. đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên rạng sáng 6/12, chị đã tử vong.

phau thuat tham my 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, VietNamNet đưa tin, khi chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Mặc dù được hồi sức tim phổi, cấp cứu tích cực nhưng tình trạng không cải thiện.

Khoảng 3h sáng 6/12, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán: ngưng tuần hoàn sau 14 giờ hút mỡ bụng. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận vụ việc. Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM thực hiện khám nghiệm, xác định nguyên nhân.

phau thuat tham my 2
Vị trí nhóm người thuê để làm phẫu thuật - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, 3 "bác sĩ" thực hiện phẫu thuật - Trang, Tùng, Tú không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và chuyên khoa thẩm mỹ (ở phường Nguyễn Thái Bình), không có đăng ký kinh doanh. Nhóm người này tự liên lạc, thỏa thuận nhau để thực hiện phẫu thuật.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM gấp rút vào cuộc vụ hai phụ nữ tử vong sau khi làm đẹp tại thẩm mỹ viện

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM gấp rút vào cuộc vụ hai phụ nữ tử vong sau khi làm đẹp tại thẩm mỹ viện

Trong đêm 8/12, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành thanh tra cả 2 cơ sở xảy ra các vụ tai biến tử vong trên.

Xem thêm
Từ khóa:   phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng tử vong sau khi hút mỡ bụng

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số