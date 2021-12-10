Cụ thể, khoảng tháng 11/2021, Trang thuê mặt bằng tại một tầng của căn nhà ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, để làm thẩm mỹ viện. Sau đó, Trang quen biết chị N., rồi nhận chị N. làm học viên.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc người phụ nữ tên H.T.N. (31 tuổi) ở Cà Mau, tạm trú quận 8, TP.HCM tử vong sau 14 tiếng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng , cơ quan chức năng đã có kết quả điều tra ban đầu.

Ngày 5/12, Trang đi cùng người bạn tên Tùng (nhờ Tùng hỗ trợ phẫu thuật), còn Tú đi cùng người bạn khác, cả nhóm đến tầng trên của căn nhà ở phường Nguyễn Thái Bình thực hiện phẫu thuật.

Do có nhu cầu hút mỡ bụng, nâng mũi, chị N. nhờ Trang phẫu thuật làm đẹp , chi phí khoảng 15 triệu đồng. Để phẫu thuật thẩm mỹ cho chị N., Trang liên hệ Tú hỗ trợ thực hiện khâu gây mê, giảm đau.

Tại đây Tú lo khâu sử dụng thuốc gây mê, còn Trang, Tùng lo khâu phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng mũi cho chị N.. Công việc phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ. Sau đó, Trang nhờ em gái đến trông coi chăm sóc chị N., rồi đưa chị về một phòng trọ ở quận 8 (nơi Trang, em gái, chị N. ở chung) tiếp tục theo dõi.

Đến tối 5/12, Trang nghe tin tình trạng sức khỏe chị N. không ổn nên đưa chị N. đến Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên rạng sáng 6/12, chị đã tử vong.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, VietNamNet đưa tin, khi chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở. Mặc dù được hồi sức tim phổi, cấp cứu tích cực nhưng tình trạng không cải thiện.

Khoảng 3h sáng 6/12, bệnh nhân tử vong. Chẩn đoán: ngưng tuần hoàn sau 14 giờ hút mỡ bụng. Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã tiếp nhận vụ việc. Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM thực hiện khám nghiệm, xác định nguyên nhân.

Vị trí nhóm người thuê để làm phẫu thuật - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, 3 "bác sĩ" thực hiện phẫu thuật - Trang, Tùng, Tú không có bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và chuyên khoa thẩm mỹ (ở phường Nguyễn Thái Bình), không có đăng ký kinh doanh. Nhóm người này tự liên lạc, thỏa thuận nhau để thực hiện phẫu thuật.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.