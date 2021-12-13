Được bà nội đưa đi chơi, 2 cháu rơi xuống ao nước sâu tử vong, bà mất tích bí ẩn

Xã hội 13/12/2021 16:54

Sau một đêm tìm kiếm, người nhà nạn nhân phát hiện hai cháu bé tử vong dưới hồ nước. Cách đó không xa, người dân phát hiện đồ đạc của người bà để trong một căn chòi.

Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 13/12, lãnh đạo UBND xã Đắk Nang (huyện Krông Nô, Đắk Nông) thông tin vừa phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho 2 cháu bé được phát hiện tử vong dưới hồ nước sâu. Bên cạnh đó, hiện lực lượng chức năng cũng đang phối hợp để tìm kiếm tung tích của bà nội của 2 cháu bé, mất liên lạc đã nhiều ngày nay.

Hai cháu bé tử vong dưới hồ nước là hai chị em họ, mới 3 tuổi và 4 tuổi. Theo thông tin ban đầu, ngày 10/12, do bố mẹ hai cháu có công việc nên gửi bà nội là bà S. (sinh năm 1964) trông nom giúp. Đến trưa 10/12, gia đình thấy bà nội mặc đồ truyền thống của đồng bào Mông, dẫn hai cháu đi chơi nhưng đến chiều không thấy về.

Được bà nội đưa đi chơi, 2 cháu rơi xuống ao nước sâu tử vong, bà mất tích bí ẩn - Ảnh 1
Cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấyngười bà mất tích - Ảnh: Vietnamnet

Nghi có chuyện chẳng lành nên cả hai gia đình đã đi tìm và báo lực lượng chức năng hỗ trợ. Đến trưa 11/12, sau một đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng xã và người thân đã tìm thấy thi thể 2 cháu tại một ao nước trên địa bàn xã.

Cũng theo lãnh đạo xã Đắk Nang, sau khi xảy ra sự việc tới hiện tại, bà nội của 2 cháu bé vẫn chưa trở về nhà. Khi đi tìm, lực lượng chức năng thấy quần áo và nồi cơm mà bà nội hai cháu bé để lại trong một căn chòi rẫy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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