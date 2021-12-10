Thương tâm: Cháu bé rơi từ tầng 8 chung cư xuống tầng 4 tử vong ở Quảng Ninh

Xã hội 10/12/2021 09:56

Tại chung cư thuộc phường Trần Hưng Đạo (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra việc cháu bé rơi từ tầng 8 xuống tầng 4 tử vong. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo VTC news đưa tin, sáng 10/12, chính quyền địa phương phường Trần Hưng Đạo (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện cháu bé tử vong tại khu vực tầng 4 ở chung cư trên địa bàn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để đưa thi thể nạn nhân xuống. Trao đổi với tờ Doanh nghiệp Tiếp thị, lãnh đạo UBND phường Trần Hưng Đạo (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cũng xác nhận có sự việc xảy ra.

Thương tâm: Cháu bé rơi từ tầng 8 chung cư xuống tầng 4 tử vong ở Quảng Ninh - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC news

"Ban đầu xác định cháu ngã từ tầng 8 xuống phần khối đế của tầng 4 (là phần tầng dịch vụ của một chung cư), nguyên nhân ban đầu được xác định do cháu tự ngã còn cụ thể cơ quan công an vẫn đang làm rõ" - vị lãnh đạo cho hay.

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Theo nguồn tin, người phụ nữ tử vong sinh năm 1945. Nạn nhân là cư dân trong tòa nhà, sinh sống cùng chồng (sinh năm 1938) trong căn hộ ở tầng 23.

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