Theo báo Công an nhân dân đưa tin, mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, để làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 cháu nhỏ tại thôn Phú Thịnh, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô. Ngày 11/12 vừa qua, Công an tỉnh đã phát đi thông báo truy tìm bà bà V.T.S. (SN 1964, người dân tộc Mông, trú tại xã Đắk Nang), là bà nội của 2 cháu T.T.P.D. (SN 2019) và T.P.D. (4 tháng tuổi, cùng trú tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô) được xác định có liên quan đến vụ việc 2 cháu này tử vong bất thường dưới hồ. Từ khi xảy ra vụ việc, bà V.T.S. mất tích và hiện không rõ đi đâu.

Theo thông báo của Công an Đắk Nông, đặc điểm nhận dạng của bà V.T.S là cao khoảng 1,55m, có nốt ruồi dưới trước đầu mắt phải. Cá nhân, tổ chức nào phát hiện người có đặc điểm nhận dạng (ảnh) thì báo cho Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Nô, Công an tỉnh Đắk Nông hoặc Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.