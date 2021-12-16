Vụ 2 cháu bé rơi xuống ao nước sâu tử vong, bà nội mất tích: 400 người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bà cả ngày lẫn đêm

Xã hội 16/12/2021 08:50

Theo lãnh đạo xã Đắk Nang,huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, chính quyền địa phương đã phối hợp với người dân tìm kiếm bà S. trong nhiều ngày qua nhưng chưa có kết quả.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, để làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 cháu nhỏ tại thôn Phú Thịnh, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô. Ngày 11/12 vừa qua, Công an tỉnh đã phát đi thông báo truy tìm bà bà V.T.S. (SN 1964, người dân tộc Mông, trú tại xã Đắk Nang), là bà nội của 2 cháu  T.T.P.D. (SN 2019) và T.P.D. (4 tháng tuổi, cùng trú tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô) được xác định có liên quan đến vụ việc 2 cháu này tử vong bất thường dưới hồ. Từ khi xảy ra vụ việc, bà V.T.S. mất tích và hiện không rõ đi đâu.

Theo thông báo của Công an Đắk Nông, đặc điểm nhận dạng của bà V.T.S là cao khoảng 1,55m, có nốt ruồi dưới trước đầu mắt phải. Cá nhân, tổ chức nào phát hiện người có đặc điểm nhận dạng (ảnh) thì báo cho Cơ quan điều tra Công an huyện Krông Nô, Công an tỉnh Đắk Nông hoặc Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Vụ 2 cháu bé rơi xuống ao nước sâu tử vong, bà nội mất tích: 400 người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bà cả ngày lẫn đêm - Ảnh 1
Bà V.T.S được xác nhận liên quan đến cái chết của 2 cháu nội - Ảnh: Công an nhân dân

Trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, một lãnh đạo xã Đắk Nang cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình tìm kiếm bà S. "Chúng tôi đã huy động hơn 400 người, trong đó có công an, người dân cùng phối hợp nhau đi tìm. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có cơ sở xác định đây là vụ án mạng. Tuy nhiên, mọi người đã tỏa nhau tìm kiếm đêm ngày, vào trong tận các ao hồ, sông suối, cánh rừng, khu vực gia đình sinh sống và cả ngoài huyện" - vị lãnh đạo cho biết.

Theo xác nhận của xã, gia đình 2 em T.T.P.D và em T.T.D được cho là khá khó khăn. Chính vì thế, chính quyền địa phương, mạnh thương quân... đã đặc biệt quan tâm, hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất cho gia đình hai em vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Vụ 2 cháu bé rơi xuống ao nước sâu tử vong, bà nội mất tích: 400 người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bà cả ngày lẫn đêm - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường, phối hợp với gia đình để điều tra vụ việc - Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu, bà S. từng nhận trông 2 cháu nội vào ngày 10/12. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, gia đình đi làm về không thấy 3 bà cháu đâu nên đã tỏa ra đi tìm. Sau đó, một người dân đã phát hiện thi thể 2 cháu của bà S. là T.T.P.D. (SN 2018) và T.T.D. (SN 2021) nên đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của 2 cháu. Đồng thời, trong quá trình tìm kiếm, công an cũng đã phát hiện đồ dùng cá nhân và sợi dây thừng, nghi là vật bà S. dùng để tự vẫn. 

Trước đó, bà S. được cho là có mâu thuẫn gia đình với bố mẹ của hai cháu bé. 

Công an thông báo truy tìm bà nội của 2 cháu bé tử vong bất thường dưới hồ nước

Công an thông báo truy tìm bà nội của 2 cháu bé tử vong bất thường dưới hồ nước

Cơ quan công an vừa phát đi thông báo truy tìm bà nội của hai cháu nhỏ tử vong bất thường dưới hồ nước.

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