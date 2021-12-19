Hà Nội: Một quận lên cấp độ 3, UBND ra công văn hoả tốc tạm dừng một số hoạt động

Theo đó, tuần qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều ca nhiễm mới xuất hiện các khu vực dân cư tăng nhanh ở các phường Phố Huế, Bạch Mai, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Nhân, Lê Đại Hành, Thanh Nhàn, Thanh Lương.

Theo báo Lao động đưa tin, tối muộn 18/12, UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ban hành công văn hoả tốc số 2324 về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch COVID-19.

Do đó, để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng, UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu thực hiện nghiêm một số nội dung kể từ 12h ngày 19/12:

Theo đánh giá cấp độ dịch ngày 17/12 của UBND TP. Hà Nội, quận Hai Bà Trưng thuộc cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao). Trong đó, 1 phường ở cấp độ 3, 11 phường cấp độ 2 và 6 phường cấp độ 1.

- Nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về.

- Dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

- Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; khuyến khích họp trực tuyến và sử dụng công nghệ thông tin; các đơn vị căn cứ số lượng công việc và mức độ lây lan dịch bệnh để tổ chức phương án làm việc phù hợp, khuyến khích các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc luân phiên.

- Đối với sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế - xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: Phòng họp phải thông thoáng và khử khuẩn trước khi tổ chức, hạn chế dùng điều hòa trung tâm, đo thân nhiệt,...

- Học sinh lớp 12 các trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDNN - GDTX tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy - học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự thực hiện các hoạt động trực tuyến, trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp cần tuân thủ các điều kiện như: Có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Không tập trung quá 20 người. Tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR. Xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

UBND cũng vận động người dân không ra đường khi không cần thiết - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc tạm dừng các hoạt động trên, quận cũng tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế theo quy định; khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở... phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám, điều trị kịp thời.

- Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đến các khu vực nguy cơ cao: Khu chung cư, cơ sở khám chữa bệnh, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở giao nhận hàng hóa, nơi tập trung đông người...

- Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức, các cơ sở kinh doanh dịch vụ vi phạm các quy định.

- Thực hiện rà soát, thống kê danh sách những người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai, người chống chỉ định tiêm vaccine phòng COVID-19, người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 để tổ chức tiêm ngay, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các đối tượng nêu trên.