Hà Nội: Hỗ trợ ăn uống và xe, đưa hơn 60 lao động tự do mắc kẹt ở Thủ đô về lại quê hương

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều lao động tự do không có việc làm, không có thu nhập. Nhiều nhóm lao động đã cùng nhau đi bộ để về lại địa phương, quê hương của họ.

Theo thông tin của báo Tiền Phong, chiều 9/9, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, phía thị trấn đang lo cơm nước cho 64 trường hợp lao động tự do bị mắc kẹt ở Thủ đô, chuẩn bị đưa họ lên xe để về Tuần Giáo (Điện Biên).

Vào ngày 8/9, huyện đã đưa 30 trường hợp lao động tự do về lại quê hương Sơn La. Thời gian qua, huyện đã hỗ trợ, chăm sóc nhiều lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mắc kẹt ở Thủ đô do giãn cách xã hội. Ông Hà thông tin:

“Những người này di chuyển đến chốt trực của thành phố trên địa bàn huyện nhưng không vượt qua được chốt để về quê. Chúng tôi nhận họ về, xét nghiệm COVID-19, hỗ trợ địa điểm cho họ cách ly, đảm bảo ăn uống. Chúng tôi cũng liên lạc với chính quyền các địa phương có lao động, phối hợp với các đơn vị thiện nguyện, tổ chức các chuyến xe đưa họ về quê hương”.

Lao động tự do đi bộ ở Đại lộ Thăng Long về quê - Ảnh: Người lao động

Trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhiều lao động tự do không có việc làm, không có thu nhập. Nhiều nhóm lao động đã cùng nhau đi bộ để về lại địa phương, quê hương của họ.

Mới đây nhất, theo phản ánh, tại Đại lộ Thăng Long, hai nhóm gồm 30 người lao động từ các tỉnh Điện Biên, Hoà Bình, Sơn La... đã đi bộ từ một số quận nội thành Hà Nội dọc theo tuyến đường vành đai 3, ra đại lộ Thăng Long để về quê gồm các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên.

Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, công nhân '3 tại chỗ' ở TP.HCM có được về quê? Theo đa số các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” ở TP.HCM, tất cả công nhân, nhân viên sẽ được nghỉ làm nhưng vẫn ở tại công ty trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-ho-tro-an-uong-va-xe-dua-hon-60-lao-dong-tu-do-mac-ket-o-thu-do-ve-lai-que-huong-423517.html