Phú Yên bắt đầu đón người dân gặp khó khăn ở Đồng Nai về quê, các chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm đều được tỉnh hỗ trợ

Xã hội 18/08/2021 14:14

Từ ngày 19/8, tỉnh Phú Yên bắt đầu đón người dân của tỉnh đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 ở Đồng Nai về quê.

Theo báo Người Lao động đưa tin, trưa ngày 18/8, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch bắt đầu đón công dân tỉnh này đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai về quê. Theo đó, sẽ có khoảng 100 công dân Phú Yên được đón về tại Sân Vận động tỉnh Đồng Nai vào lúc 16 giờ 30 phút chiều 19/8, trên 4 xe khách và sẽ được trả tại Sân Vận động tỉnh Phú Yên lúc 5 giờ sáng ngày 20/8.

Việc đón công dân Phú Yên từ tỉnh Đồng Nai đã có sự thống nhất giữa 2 tỉnh. Trước đó, ngày 6/8, UBND tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch về việc hỗ trợ công dân của các tỉnh/thành phố đang cư trú tại Đồng Nai có nhu cầu trở về địa phương nơi thường trú. 

Phú Yên bắt đầu đón người dân gặp khó khăn ở Đồng Nai về quê, các chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm đều được tỉnh hỗ trợ - Ảnh 1
Đoàn xe chở người Phú Yên tại TP.HCM về đến sân vận động TP Tuy Hòa để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: Pháp luật TP.HCM - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin của Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho biết, hiện có hơn 3.800 người Phú Yên tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đăng ký về quê theo kế hoạch của tỉnh; trong đó, riêng tại tỉnh Đồng Nai có hơn 1.200 người.

Trước mắt, Phú Yên sẽ tổ chức đón người dân tỉnh này tại Đồng Nai vào Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy rồi nhập vào đoàn xe đón người ở TP.HCM để về Phú Yên. Khi về đến Phú Yên, những người được tỉnh đón về phải cách ly tập trung bảy ngày, xét nghiệm PCR hai lần âm tính thì được về nhà tự cách ly. Toàn bộ các chi phí đi lại, ăn ở, xét nghiệm của người dân đều được tỉnh Phú Yên hỗ trợ.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, từ ngày 26/7 đến nay, tỉnh này đã tổ chức chín đợt, đón hơn 4.100 người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM về quê. Hiện tỉnh đang tiếp tục đón người Phú Yên tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam về quê mỗi tuần ba đợt vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; mỗi đợt với khoảng 600 người.

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