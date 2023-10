TP.HCM tiếp tục giãn cách đến 15/9, người dân muốn về quê phải làm cách nào?

“Thành phố luôn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để bà con về quê. Địa phương nào sắp xếp, đón nhận được bà con thì thành phố phối hợp, hỗ trợ, thậm chí cả bố trí xe, lương thực, thực phẩm trên hành trình về quê. Thành phố cũng hỗ trợ để bà con tiêm vắc xin trước, xét nghiệm. Nhưng phải thấy là ở nhiều địa phương, khả năng đón nhận không được nhiều”, ông Mãi nói rõ.

Vì theo quy định, người từ vùng dịch về địa phương khác phải cách ly, nếu không may nhỡ F0 lây cho cộng đồng còn lại. Nhưng nếu số lượng đông quá hàng nghìn, chục nghìn người thì địa phương không đủ khả năng để đón nhận.

Trong thời gian qua, thành phố cũng đã phối hợp với các địa phương đón hàng chục nghìn người về. “Mỗi người dân đến với TP.HCM dù là làm việc, học tập hay du lịch… đều có những đóng góp cho thành phố. Vì vậy, thành phố luôn trân trọng và đang rất nỗ lực để chăm lo đời sống cho người dân" - Chủ tịch TP Phan Văn Mãi bày tỏ.

Ngoài ra, ông Mãi cũng thông tin: “Chính phủ có Nghị quyết 86 đến 15/9, thành phố phải kiểm soát được dịch, do đó thành phố thời gian qua bằng các biện pháp khẩn cấp, quyết liệt để thực hiện mục tiêu này. Đồng thời, có sự đánh giá lại. Nếu tới đó đạt mục tiêu thì sẽ nới lỏng".

Về thắc mắc, người tiêm hai mũi vaccine có được tự do tham gia các hoạt động, ông Mãi cho biết TP HCM đang trong thời kỳ có dịch, mọi hoạt động phải có điều kiện để đảm bảo an toàn. Người tiêm đủ vaccine có kháng thể nhưng vẫn phải tuân thủ 5K. Việc tiêm vaccine không có nghĩa người đó đã an toàn và không bị nhiễm. Do đó người tiêm hai mũi không phải điều kiện duy nhất và an toàn tuyệt đối.

Thông tin thêm về kế hoạch từ nay đến 15/9, Chủ tịch TP.HCM cho biết, thành phố sẽ tiếp tục các biện pháp giãn cách như nửa tháng qua, nhưng có hai điều chỉnh: Hệ thống siêu thị, chuỗi cung ứng được mở đến xã, phường, thị trấn và người dân ở "vùng xanh" được đi chợ mỗi tuần một lần, khuyến khích người đi chợ đã tiêm vaccine; ở "vùng đỏ", shipper sẽ đi chợ thay cho người dân.

Theo ông Mãi, không thể trả lời cụ thể khi nào sẽ hết giãn cách vì việc này phụ thuộc tình hình dịch. Thành phố đang tập trung thực hiện mục tiêu đến 15/9 kiểm soát dịch như Nghị quyết 86 của Chính phủ. Trong đó, giãn cách là biện pháp cần thiết để đẩy nhanh xét nghiệm, phát hiện và điều trị F0, kéo giảm tử vong, đảm bảo an sinh xã hội, tiêm vaccine... Nếu giữa tháng 9 việc kiểm soát dịch thành công, thành phố sẽ có lộ trình nới lỏng giãn cách.

Về vấn đề hỗ trợ an sinh, người đứng đầu chính quyền TP HCM nói rằng thành phố tiếp tục hỗ trợ khi vẫn còn giãn cách, người dân còn mất việc, mất thu nhập. Tùy vào ngân sách, mức hỗ trợ có thể ít hơn 1,5 triệu đồng nhưng sẽ thường xuyên, hàng tháng cho người dân. Ngoài ra mỗi người sẽ được nhận 15 kg gạo, túi thực phẩm an sinh. Thành phố cũng có các hình thức giúp đỡ khác như vận động giảm tiền nhà trọ, điện nước...

Đến nay thành phố đã chi tổng cộng gần 6.000 tỷ đồng cho người khó khăn, trong đó ngân sách 4.800 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng từ nguồn xã hội hoá. Thành phố cũng đã phát hơn 1,6 triệu túi an sinh và 14.000 tấn gạo.

"Thành phố có hơn chục triệu dân nên đôi lúc chính quyền chưa bao quát được, xin nhận khuyết điểm với bà con", ông Mãi nói và cho biết hiện việc hỗ trợ đang được tăng tốc, không phân biệt hộ khẩu, tạm trú. Sau ngày 6/9, người dân chưa nhận được tiền hỗ trợ nên liên hệ với xã, phường để bổ sung danh sách.