NÓNG: Từ 6h ngày 8/9, Hà Nội xử lý nghiêm người không có giấy đi đường theo mẫu mới, yêu cầu 'ai ở đâu thì ở đó'

Bắt đầu từ 6h ngày 8/9, các chốt kiểm soát của thành phố Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm quy định về giấy đi đường theo mẫu mới, xử lý những trường hợp vi phạm.

Ngày 7/9, VTC News dẫn tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 6h ngày 8/9, các chốt kiểm soát của thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào thành phố, ra vào vùng 1 theo mẫu giấy đi đường mới. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công an thành phố Hà Nội yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, ai ở đâu thì ở đó, người ở vùng nào thì ở vùng đó, phương tiện được phép mới ra đường. Từ 6/9, Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách lần thứ 4 với phương châm siết chặt hơn, quyết liệt hơn phương án giãn cách phòng, chống dịch theo 3 vùng. Công an thành phố tiếp tục duy trì và tăng cường các lực lượng cắm chốt, các tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát gắt gao nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Công an TP Hà Nội tiếp tục kiểm soát tại các chốt ra vào thành phố, đồng thời lập thêm 39 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào vùng 1 theo giấy đi đường mới. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, để có thời gian chuẩn bị chu đáo cho công tác cấp giấy đi đường theo quy trình mới và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp nên trong hai ngày 6/9 và 7/9, các lực lượng chức năng chỉ kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền những người ra đường thuộc nhóm được phép nhưng chưa có giấy đi đường theo quy định mới. Cá nhân và người điều khiển phương tiện tiếp tục được sử dụng giấy đi đường đã được cấp để phục vụ công tác kiểm tra khi có yêu cầu. Người xin giấy đi đường đứng trước thông báo của công an phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, sáng 6/9 - Ảnh: VnExpress Theo VTV, 6 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường sau ngày 6/9 gồm:

Nhóm 1: Các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao, quốc tế. Nhóm 2: Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu. Nhóm 3: Các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch. Nhóm 4: Các cơ quan báo chí, truyền thông. Nhóm 5: Đối với các trường hợp cá nhân có nhu cầu lưu thông trên đường. Nhóm 6: Các tổ chức, cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu. Trong số này, đối với đối tượng thuộc nhóm 1, 3, 4, thẩm quyền cấp Giấy đi đường là do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng nhóm 2, 6 phải thực hiện quy trình 4 bước gồm: Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý - Gửi danh sách đề nghị cấp - Duyệt Giấy đi đường - Cấp Giấy đi đường. Trong đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp giấy đi đường cho nhóm 2 và Công an xã, phường cấp giấy đi đường cho nhóm 6. Đối với nhóm 5, người đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng thiết yếu được cấp Thẻ mua hàng. Cá nhân đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc chỉ cần mang theo Giấy tờ chứng minh kèm CCCD (CMTND). Cá nhân đi sân bay, cơ quan ngoại giao, Tòa án mang theo Giấy tờ chứng minh kèm CCCD (CMTND) và Giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ.

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