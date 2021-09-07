La hét ầm ĩ đòi vào khu vực cách ly bị giữ lại, bà thím 'đại náo' chốt kiểm dịch rồi ngồi thụp xuống đất 'ăn vạ'

Dắt xe đạp 'thông chốt' không được, người phụ nữ cố tình giằng co, la hét, thậm chí còn nằm ăn vạ ra đường.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tại nhiều tỉnh thành đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khi Chỉ thị 16 được áp dụng, các chốt kiểm soát được thiết lập, người dân chỉ được ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men... Tuy nhiên trong khi nhiều người dân chấp hành nghiêm chỉnh việc giãn cách xã hội thì cũng có không ít người vẫn cố tình vi phạm. Mới đây, cảnh "giằng co" giữa dân quân tự vệ và một người phụ nữ đi xe đạp cố tình đòi qua khu vực chốt cách ly đã khiến nhiều người bất bình.

Người phụ nữ đòi dắt xe đạp thông chốt - Ảnh: Cắt từ clip Theo hình ảnh trong clip được chia sẻ trên MXH, một người phụ nữ cố tình dắt xe "thông chốt" mặc kệ tấm chắn ghi rất rõ ràng "Khu vực cách ly, cấm không đi lối này". Thấy vậy, một anh dân quân tự vệ trực chốt đã chạy ra ngăn cản nhưng người này vẫn liên tục la hét om sòm. Anh dân quân càng cố giữ lấy yên sau xe đạp thì người phụ nữ cố tình giật lại xe để vượt chốt.

Một cán bộ trực chốt khác phải dùng điện thoại quay lại và liên tục răn đe: "Báo công an bắt bà đấy, ngày nào cũng đòi qua chốt la làng la xóm hết". Màn giằng co có một không hai của người phụ nữ và cán bộ trực chốt - Ảnh: Cắt từ clip Tưởng bà thím sẽ sợ nhưng lúc này, bà còn hiên ngang kéo khẩu trang ra khỏi miệng, thách thức lại cán bộ trực chốt: "Báo công an cái đi". Dứt câu nói, người phụ nữ ngồi thụp xuống đất ăn vạ. Bà thím ngồi thụp xuống đất ăn vạ - Ảnh: Cắt từ clip Được biết, sự việc diễn ra tại huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa trong thời gian địa phương này thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Mặc dù chưa biết người phụ nữ bị xử lý như thế nào nhưng rất nhiều người đã bày tỏ bức xúc, chỉ trích việc chị ta không chấp hành công tác phòng, chống dịch Covid-19, còn tỏ thái độ chống đối lực lượng khi thi hành nhiệm vụ.

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