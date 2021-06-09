Mới đây 1 nam bệnh nhân đã dùng mảnh gương vỡ của nhà vệ sinh để tấn công người nằm bên cạnh trong lúc quá buồn chán vì phải nằm viện.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sáng nay ngày 9/6, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Hợi (47 tuổi, trú tại Hưng Yên) về tội giết người.

Theo điều tra, Hợi là bệnh nhân đang điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn quận Ba Đình.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, vào chiều ngày 5/5, Hợi đi vào khu nhà vệ sinh trong buồng bệnh rồi đập vỡ gương trên bồn rửa mặt. Sau đó, Hợi cầm một miếng kính vỡ đâm nhiều nhát vào vùng cổ một bệnh nhân đang nằm điều trị cùng phòng, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, người nhà bệnh nhân và bác sĩ vào ngăn cản nhưng Hợi tiếp tục cầm miếng kính đâm vào mắt trái người nhà bệnh nhân. Các bác sĩ cùng nhân viên bảo vệ khống chế Hợi, bàn giao Công an quận Ba Đình.

Tại cơ quan điều tra, Hợi khai nhận khi vào bệnh viện có cảm giác buồn chán do phải chữa bệnh nên mới có hành vi tấn công như vậy chứ bản thân không có bất kỳ mâu thuẫn gì với bệnh nhân kia.

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