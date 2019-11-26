Hà Nội: Bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong thương tâm

Xã hội 26/11/2019 10:08

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong thương tâm.

Sáng nay (26/11), trên địa bàn phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa xảy ra vụ bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong thương tâm. Công an phường Phú Diễn đã xác nhận sự việc.

Bước đầu, nạn nhân được xác định tên Lê Thị Thu H. (SN 2008), sinh sống cùng gia đình tại tầng 39 ở chung cư chung cư Goldmark City. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn thương tâm. 

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Bé gái 11 tuổi rơi từ tầng 39 chung cư xuống đất tử vong thương tâm - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, một bé gái được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cấp cứu trong tình trạng dập gan vì rơi từ tầng 8 xuống đất.

Sau khi tỉnh lại, bệnh nhi L.A.Q. (13 tuổi, quận 10, TP.HCM) kể lại, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20/11, vì giận mẹ kiểm tra điện thoại của mình nên em đã nhảy lầu tự tử. May mắn em không rơi thẳng xuống đất mà rớt xuống mái tôn tầng 2, sau đó đụng vào xe máy rồi rơi xuống đất.

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