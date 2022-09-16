Hà Nội: Bắt được nghi phạm ép xe, đâm gục nam thanh niên trong đêm

Xã hội 16/09/2022 10:05

Công an quận Đống Đa đã bắt giữ nghi phạm đâm gục nam thanh niên trên phố Láng Hạ.

Theo báo VTC News, sáng 16/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, công an đã bắt được nghi phạm đâm gục nam thanh niên ở phố Láng Hạ, phường Láng Hạ. Tuy nhiên, danh tính của nghi phạm chưa được tiết lộ. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ các tình tiết của vụ án.

Hà Nội: Bắt được nghi phạm ép xe, đâm gục nam thanh niên trong đêm - Ảnh 1
Hiện trường nam thanh niên bị đâm. (Ảnh: báo Dân Trí)

Nguồn tin từ báo Dân Trí cũng cho biết, trước đó, tối 15/9, nam thanh niên đi xe máy chở theo bạn gái di chuyển trên phố Láng Hạ thì bị một chiếc taxi áp sát, ép phải dừng xe vào lề đường.

Ngay sau đó, một người trên taxi xuống xe, dùng dao đâm một nhát vào ngực của người lái xe máy, rồi bắt cô gái đi cùng nạn nhân phải lên taxi, bỏ đi. Vụ việc diễn ra trong khoảng chưa đến 30 giây.

Vụ việc khiến nạn nhân bất tỉnh, nằm gục ở vỉa hè với một vết đâm ở ngực trái.

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