Vụ tố cáo "cú lừa thế kỷ" lên đến 17 tỷ: Luật sư phân tích hai tình huống

Ngoài chị N.L (Tổng giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ) tố gia đình nhà chồng bị V.A lừa hơn 17 tỷ đồng thì còn rất nhiều người khác cũng lên tiếng khẳng định bị V.A "lừa tiền" lên hàng trăm tỷ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Liên quan đến vụ cô gái tên N.T.V.A. (27 tuổi, quê huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bị bóc phốt là siêu lừa đảo hiện có hàng trăm người đã và đang có đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an và công an các tỉnh, thành. Những người tố cáo đã cho biết, V.A có nhiều kịch bản không tưởng.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, phân tích "lừa đảo" là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, khác với hành vi "lừa dối" trong quan hệ dân sự.

Vụ việc một cô gái tên N.T.V.A. bị tố cáo có hành vi lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền lớn, với những màn kịch tinh vi, dù chưa rõ thực hư nhưng đã rất gây xôn xao dư luận những ngày qua.

"Lừa dối" là hành vi làm cho giao dịch dân sự vô hiệu nhưng không có yếu tố chiếm đoạt mà có thể chỉ gây thiệt hại.

Luật sư Đặng Văn Cường. (Ảnh: báo Dân Trí)

Phân tích thêm, ông Cường giải thích, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đưa ra thủ đoạn gian dối, làm nạn nhân tin tưởng trao tài sản rồi chiếm đoạt. Còn bản chất việc chuyển giao tài sản từ người này sang người khác, từ chủ thể này cho chủ thể khác là quan hệ dân sự, giao dịch dân sự. Để được pháp luật công nhận và bảo vệ thì việc chuyển giao tài sản phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, tỉnh táo...

Trong vụ việc tố cáo "cú lừa thế kỷ" nói trên, luật sư Cường cho rằng những nội dung trong bài đăng tố cáo hiện mới chỉ là thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng từ cơ quan chức năng nên chưa thể nhận định về hành vi của người bị tố cáo.

Ông Cường cho rằng sẽ có thể xảy ra 2 tình huống: Một, những tố cáo là có thật; Hai, người đăng bài đăng tải thông tin không chính xác hoặc không hoàn toàn chính xác.

Đối với trường hợp một, luật sư cho rằng những bị hại, nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch dân sự, kinh tế phải trình báo sự việc với cơ quan chức năng, nộp những tài liệu chứng cứ và phối hợp để chứng minh mình là nạn nhân. Luật sư Cường cho biết cơ quan chức năng sẽ không có căn cứ để vào cuộc điều tra nếu các nạn nhân không trình báo.

Về khung hình phạt đối với tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", luật sư Cường trích dẫn Điều 174 Bộ luật Hình sự phân tích, hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên có thể nhận án tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Với trường hợp thứ hai, luật sư cho hay, người bị tố cáo cũng cần phải có đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý nếu những thông tin cáo buộc là sai sự thật.

Chỉ khi có yêu cầu, cơ quan chức năng mới có căn cứ để thụ lý tin báo và xác minh theo quy định. Tùy vào mức độ ảnh hưởng, hậu quả gây ra mà người đưa thông tin sai sự thật sẽ buộc phải gỡ bỏ bài đăng hoặc có thể bị xem xét xử lý về hành vi đưa thông tin không đúng sự thật.

Cô gái bị tố cáo lừa đảo.

Nguồn tin từ báo Giao Thông cũng đã cho hay, Theo lời chị N.L., V.A. tổ chức đám cưới với người em của chị tại khách sạn sang trọng, "được tặng cả siêu xe 80 tỷ làm của hồi môn".

Một người em họ khác của chị N.L. cũng xoay tiền tỷ cho A. để người này "bán rẻ" cho căn hộ hạng sang "chỉ lấy nửa giá".

Khi sự việc vỡ lở, chị N.L. phát giác ra vụ việc thì chồng chị đã chuyển cho V.A. số tiền lên đến 17 tỷ đồng.

Đáng nói, trong sự kiện "đám cưới", sau này đàng trai mới biết đại diện họ hàng cùng 300 quan khách "đằng gái" đều được... thuê!

Siêu xe Rolls Royce 80 tỷ được A. thuê lại và khoe trong tiệc cưới là... "của hồi môn". (Ảnh: báo Giao Thông)

Cũng theo chị L., những siêu xe, biệt thự ở Hà Nội hay các căn hộ hạng sang ở TP.HCM là do V.A. thuê theo ngày, theo tháng và những đồ hàng hiệu sang chảnh đều là hàng nhái.

Theo chị N.L., mặc dù sự việc đã xảy ra mấy năm trước nhưng nay phát hiện thêm nhiều nạn nhân của V.A. với thủ đoạn tương tự nên đã cảnh báo trên facebook.