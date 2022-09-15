Thiếu niên sinh năm 2007 ở Cao Bằng vừa sạc điện thoại vừa chơi game trong một đêm mưa to, sấm chớp và bị điện giật dẫn tới tử vong.

Theo thông tin từ báo Đời sống Việt nam, sáng 15/9, thông tin từ Công an huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thiếu niên bị điện giật từ vong khi vừa sạc điện thoại vừa chơi game.

Nạn nhân là em H.V.T (SN 2007, ở xã Thể Dục, Nguyên Bình). Vào khoảng 23h45 ngày 3/9, cả nhà đã đi ngủ còn một mình T. ngồi chơi game ở bàn uống nước. Đến khuya, người mẹ nghe thấy tiếng con trai kêu nên tỉnh dậy. Từ phòng ngủ ra kiểm tra thì phát hiện T. đang bò khom người lên giường ngủ cạnh bàn uống nước và đắp chăn. Lúc này, màn hình chiếc điện thoại di động của T. vẫn đang bật và bị rơi ở dưới đất, cạnh bàn uống nước ngay vị trí T. thường ngồi để chơi game và còn đang cắm sạc.

Người phụ nữ gọi chồng dậy để đi báo cho trưởng xóm đến giúp đỡ nhưng sau đó T đã tử vong.

Ảnh minh họa: Internet

Nguồn tin từ báo Dân Việt cũng cho biết, Cảnh sát sau đó có mặt điều tra, xác định do T sử dụng điện thoại vừa sạc vừa chơi game nên dẫn đến sự cố bị điện giật tử vong. Tại thời điểm xảy ra sự việc, thời tiết ngoài trời có mưa to và có sấm chớp.

Cơ quan công an cảnh báo, các phụ huynh phải thường xuyên quan tâm, kiểm soát việc sử dụng điện thoại của con em mình; tránh tình trạng các cháu nghiện chơi game, xem YouTube. Đặc biệt, cha mẹ nên nghiêm cấm con cái về việc vừa sạc pin cho điện thoại vừa sử dụng thiết bị này để kết nối liên lạc, chơi game, nghe nhạc, xem phim…

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