Nữ sinh phải vào viện tâm thần điều trị sau khi bị chọc ghẹo, xịt hơi cay bỏng mặt

Xã hội 15/09/2022 13:35

Một nữ sinh 15 tuổi, ở Hải Phòng, trên đường đi mua thuốc đã bị hai đối tượng ngồi quán nhậu chọc ghẹo, xịt hơi cay khiến cô gái này bị bỏng nặng. Sau vụ việc, nữ sinh này phải nghỉ học đi điều trị tại bệnh viện tâm thần do rối loạn tâm lý.

Theo thông tin từ bào Tiền Phong, viện KSND quận Đồ Sơn vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố bị can Trần Văn Thạch (SN 1995, trú huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Cáo trạng thể hiện, tối 23/9/2021, nữ sinh Hoàng Thị Tường Vy (SN 2006, trú quận Đồ Sơn) đi qua nhà hàng Hoa Lan (thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) để mua thuốc thì Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003 tuổi, trú huyện Kiến Thụy) đang ăn nhậu cùng bạn trêu ghẹo.

Ít phút sau, Tường Vy lái xe máy điện chở bạn di chuyển qua nhà hàng Hoa Lan thì tiếp tục bị Tùng trêu ghẹo, buông lời tục tĩu nên xảy ra cãi vã, lời qua tiếng lại.

Lúc này, Thạch (bạn của Tùng) đi ra xe ô tô của mình đỗ gần đó, mở cốp xe lấy bình xịt quay về phía 2 người cãi nhau, giơ thẳng bình lên cao và xịt vào mặt Vy. Sự việc khiến nữ sinh bị bỏng và được người dân đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định cho thấy, Vy bị bỏng độ 1 vùng mặt (0,4%) và được điều trị khỏi. Tuy nhiên, thiếu nữ này sau đó bị rối loạn tâm lý, phải nghỉ học để đến bệnh viện Tâm thần Hải Phòng điều trị.

Nữ sinh phải vào viện tâm thần điều trị sau khi bị chọc ghẹo, xịt hơi cay bỏng mặt - Ảnh 1
Bị can Trần Văn Thạch tại cơ quan điều tra. (Ảnh: báo Tiền Phong)

Nguồn tin từ báo Đời sống và Pháp luật cũng cho biết, chính quyền địa phương và Trường THCS Vạn Hương (nơi nữ sinh theo học) đã đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi vi phạm của Thạch, Tùng.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Đồ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Thạch về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Thạch gây nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Hình ảnh nữ sinh bị bỏng, phải nhập viện điều trị dài ngày lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Cáo trạng cũng thể hiện, trước khi gây án, bị can này có 2 tiền sự về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác” và đều chưa được xóa án tích.

Còn Tùng có dấu hiệu đồng phạm, tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án, Tùng chưa đủ 18 tuổi nên chỉ phạt hành chính.

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