Sáng 16/9, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc nam thanh niên bị đâm gục xảy ra tại phố Láng Hạ, phường Láng Hạ.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, Trước đó, tối 15/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng có nội dung một thanh niên đang điều khiển xe máy chở theo cô gái thì bất ngờ bị 1 đối tượng dùng hung khí đâm gục ở phố Láng Hạ.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, trong lúc nạn nhân đang di chuyển chở theo 1 cô gái thì bất ngờ bị chiếc xe taxi áp sát, ép phải dừng xe vào lề đường. Lập tức, một đối tượng xuống xe taxi từ ghế sau đã xông tới, dùng hung khí đâm gục nam thanh niên, cưỡng ép cô gái đi cùng lên taxi rồi rời khỏi hiện trường. Tất cả sự việc nói trên xảy ra trong khoảng thời gian dưới 30 giây.

Vụ việc khiến nạn nhân bất tỉnh, nằm gục ở vỉa hè với một vết đâm ở ngực trái.

Nạn nhân gục ở vỉa hè. (Ảnh: báo VietNamNet)

Nguồn tin từ báo Dân Việt cũng cho hay, Chỉ huy Công an quận Đống Đa cho biết đơn vị đang tập trung lực lượng, triển khai điều tra, truy bắt nghi phạm.

Về tình hình của nạn nhân, vị này thông tin nam thanh niên đang được cấp cứu trong bệnh viện nhưng tiên lượng xấu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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