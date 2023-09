Trên đường từ trường về nhà, nam sinh lớp 11 đã để lại sách vở, dép trên cầu rồi mất tích dưới sông Lam. Công tác tìm kiếm em Linh đang được diễn ra khẩn trương.

Sáng 14-9, lực lượng Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị triển khai lực lượng tìm kiếm 1 nam sinh nghi mất tích trên sông Lam sau khi để lại nhiều đồ đạc cá nhân trên cầu Dùng.

Trước đó, vào 14 giờ chiều 13-9, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có người nghi nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Dùng (cũ), thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Cầu Dùng, nơi phát hiện nhiều đồ đạc cá nhân của nam sinh lớp 11. (Ảnh: Người Lao Động)

Nhận được tin báo, đơn vị đã huy động 1 xe chuyên dụng, xuồng máy và 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Một số người dân cho rằng, có người nhìn thấy em L nhảy cầu nhưng không có người nào dám lao theo cứu.

Ba lô đựng sách vở và đôi dép của em Linh để lại trên cầu treo Dùng. (Ảnh: báo Pháp luật TPHCM)

Trước khi xảy ra sự việc, bạn của L có nhận được tin nhắn từ tài khoản mạng xã hội với nội dung: “Bạn ở lại mạnh khỏe, tớ sang bên kia. Nói bố cho t xl (nói bố cho tớ xin lỗi)...”.

Danh tính nạn nhân được xác định là em V.V.L. (SN 2006, trú tại thôn Yên Xuân, xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương), là học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thanh Chương.

Được biết, ngày 13-9, nhiều người phát hiện cặp sách, điện thoại cùng một số tư trang cá nhân của em L. trên cầu Dùng nhưng không thấy người.

Công tác tìm kiếm em L đang được diễn ra khẩn trương. (Ảnh: báo Pháp luật TPHCM)

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

