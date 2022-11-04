Giải cứu 7 cô gái bị bán, ép thực hiện kích dục tại tiệm massage "trá hình"

Xã hội 04/11/2022 19:04

Chiều 4-11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã giải cứu 7 cô bé dưới 16 tuổi bị 'bán' vào nhà nghỉ Mai Thy, tại xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) để... bắt ép làm dịch vụ massage kích dục.

 

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa giải cứu thành công 7 thiếu nữ bị bắt ép làm nhân viên tại cơ sở Massage Mai Thy (Thôn Ơi H’Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Gia Lai).

Cụ thể, hai người bị bắt giam là Trịnh Thị Mai (40 tuổi, trú phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa); Trần Minh Chung (38 tuổi, trú xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Nghiêm (31 tuổi, trú xã Ea Hđing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội mua bán người; Chế Thành Long (19 tuổi, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) về tội giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2022, Mai cùng Chung góp vốn làm ăn, mở cơ sở kinh doanh massage và nhà nghỉ. Thông qua mối quan hệ, Mai quen biết và nhờ người tên Đạt (28 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) tìm các cô gái làm việc tại cơ sở massage và nhà nghỉ của mình. 

Giải cứu 7 cô gái bị bán, ép thực hiện kích dục tại tiệm massage 'trá hình' - Ảnh 1
Mai và Chung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đạt chụp hình các cô gái gửi qua Zalo cho bà Mai chọn lựa, thông báo số tiền các nhân viên đang nợ ở cơ sở massage cũ (thực tế các nhân viên nữ này không bị nợ mà ép buộc phải ghi giấy nợ). Các cô gái bị Đạt bán cho cơ sở Mai Thy từ 40-60 triệu đồng/người. Tổng cộng 7 cô gái (độ tuổi từ 13 - 22 tuổi) được cơ sở Mai Thy mua lại với giá hơn 300 triệu đồng và bị cơ sở này ép viết giấy nợ tiền, ép ghi tự nguyện ở trong quán không đi đâu cho đến khi trả hết số tiền.

Vào tháng 8/2022, một nữ nhân viên tên T. đã gọi điện thoại về cho gia đình tại tỉnh Tiền Giang cầu cứu, phản ánh sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) kiểm tra cơ sở massage Mai Thy thì phát hiện T. và 6 nữ nhân viên khác nên giải cứu, đưa về nhà an toàn.

Hiện, cơ quan công an đang điều tra, mở rộng vụ việc.

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