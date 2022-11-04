Sở LĐ-TB-XH TP.HCM lên tiếng về vụ Công ty Samho cắt giảm hơn 1.400 lao động

Do gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Việt Nam Samho dự kiến sẽ phải cắt giảm hơn 1.400 lao động.

Theo VnExpress, đầu tháng 10 vừa qua, 3.000 lao động của Công ty TNHH Việt Nam Samho (gọi tắt là Công ty Samho, hoạt động tại huyện Củ Chi, TP.HCM) không có việc làm do phía doanh nghiệp này bị một thương hiệu giày nổi tiếng cắt bỏ đơn hàng. Số công nhân không có việc làm này một nửa được chuyển sang các xưởng khác để làm việc, một nửa phải ngồi không. 3.000 lao động của Công ty TNHH Việt Nam Samho không có việc làm do doanh nghiệp bị hủy đơn hàng - Ảnh: Báo Lao Động Đến giữa tháng 10, Công ty Samho đã gửi lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM phương án cắt giảm 1.400 lao động để đảm bảo quyền lợi cho các công nhân. Ông Nguyễn Thanh An, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết, số lao động thuộc diện cắt giảm mới được ký hợp đồng vào đầu năm, thời gian làm việc tại công ty chưa đủ 12 tháng nên sẽ không thể nhận trợ cấp thất nghiệp nên cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tới ngày 4/11, theo Thanh Niên, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã có văn bản gửi cho Công ty Samho về việc doanh nghiệp này dự kiến cắt giảm hơn 1.400 lao động từ tháng 12/2022. Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, Công ty Samho có thể căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2019 để thực hiện đúng theo quy định trong trường hợp vì lý do kinh tế mà ảnh hưởng đến nhiều người lao động. Trong văn bản phản hồi, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM yêu cầu Công ty Samho lưu ý đến việc tiến hành cho người lao động thôi việc sau khi đã trao đổi ý kiến với công đoàn cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho UBND TP.HCM.

Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ nội dung theo điều 44 bộ luật Lao động, phải trao đổi ý kiến với công đoàn cơ sở. Theo đó, phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua. Ông Nguyễn Thanh An thăm hỏi công nhân Công ty Việt Nam Samho thuê trọ gần nhà máy - Ảnh: VnEpress Đồng thời, đối với những người lao động đã làm đủ 12 tháng, phía Công ty Samho phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp. Phía tổ chức công đoàn các cấp sẽ giám sát việc thực hiện phương án sử dụng lao động của Công ty Samho để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp này theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) cho biết, đơn vị này sẽ tiến hành phối hợp với các bên liên quan, liên hệ Công ty Samho nhằm tư vấn, kết nối tìm việc cho người lao động cũng như các chính sách về liên quan. Tuy nhiên, theo chia sẻ trước đó của người đứng đầu công đoàn Công ty Samho, số lao động thuộc diện cắt giảm lần này đa số chưa làm đủ 12 tháng nên chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.

Tâm sự của người phụ nữ mất tích 39 năm được đoàn tụ với gia đình: Số phận lừa bán nghiệt ngã, 26 năm ra chợ 1 lần Trước thông tin người phụ nữ lưu lạc gần 40 năm tại Trung Quốc và trở về tìm người thân tại Hà Tĩnh, chính quyền và cơ quan chức năng đã quan tâm, động viên và hỗ trợ gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-ld-tb-xh-tphcm-len-tieng-ve-vu-cong-ty-samho-cat-giam-hon-1400-lao-dong-521183.html