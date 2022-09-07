Gọi điện cho người nhà của cháu bé bị bệnh u não đến cổng bệnh viện để xin tiền từ thiện, người phụ nữ chiếm đoạt điện thoại và ví tiền của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, vào chiều này 7/9, đại diện Công an Quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Long (34 tuổi, trú xã Tiên Lương, H. Cẩm Khê, Phú Thọ) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả tra ban đầu Công an Quận Đống Đa thông tin, người phụ nữ 34 tuổi tên Long không có công việc ổn định. Theo đó, để có tiền tiêu xài, Long đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bị can Nguyễn Thị Long tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thanh Niên) Theo đó, vào ngày 26/8 Long lên mạng đọc được bài báo về hoàn cảnh khó khăn của anh T. (quê Thanh Hóa) có con trai bị bệnh u não đang điều trị tại bệnh viện, Long đã gọi điện cho anh T., giới thiệu mình làm ở Bộ Công an và nói dối để anh T. đến Bệnh viện Nhi Trung Ương (Hà Nội) nhận sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, giúp đỡ gia đình chữa trị cho con. Vào khoảng 16 giờ cùng ngày, Long gặp anh T. trước bãi giữ xe của Bệnh viện Nhi Trung ương. Được biết, người phụ nữ này tiếp tục mạo nhận là cán bộ của Bộ Công an, nói anh T. sẽ có đoàn từ thiện của các nhà hảo tâm đến đây để trao quà cho anh.

Thông tin từ báo Người Lao Động cũng nói thêm, nữ bị can 34 tuổi bảo anh T. đưa ví tiền và điện thoại cho mình cầm, vì nếu đoàn từ thiện thấy anh T. có ví và điện thoại thì họ sẽ không ủng hộ. Vì tin tưởng Long là cán bộ của Bộ Công an nên anh T. đã đưa cho Long cầm 1 điện thoại và 1 chiếc ví bên trong có 6 triệu đồng. Sau khi đạt được mục đích của mình, Long tìm cách “tẩu thoát” để chiếm đoạt tài sản song đã bị anh T. nghi ngờ, phát hiện. Cùng với đó, anh T. chạy theo giữ đối tượng rồi báo Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa). Tại cơ quan Công an, bị can Long khai nhận với thủ đoạn tương tự này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một gia đình bệnh nhân bị hoại tử khớp xương háng (gồm 27 triệu đồng, 1 điện thoại OPPO A5)và một gia đình bệnh nhân bị ung thư xương ( gồm 50 triệu đồng, 1 điện thoại Redme C1Z).

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