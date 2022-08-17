Thua lỗ khi chơi tiền ảo trên mạng, cô gái lừa đảo gần 1 tỷ đồng của người quen

Chỉ trong vòng 3 tháng, Trần Thị Nhơn lợi dụng các mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền, sau đó "nữ quái" này đã chiếm đoạt 930 triệu đồng của người quen để đầu tư tiền ảo nhưng liên tục bị thua lỗ

Ngày 16/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Nhơn (27 tuổi, ở xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tổng số tiền Trần Thị Nhơn chiếm đoạt của các bị hại là 930 triệu đồng.(Ảnh:Công an tỉnh Quảng Nam)

Theo thông tin đăng tải trên Vietnamnet, được biết, thời gian gần đây, Công an tỉnh Quảng Nam liên tục tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân, về việc Trần Thị Nhơn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Nhơn khai nhận do tham gia chơi Bitcoin (giao dịch tiền ảo trên mạng) liên tục bị thua lỗ, do đó lợi dụng các mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền, sau đó không có khả năng trả nợ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 1/2022, Nhơn đã vay mượn, chiếm đoạt tổng số tiền 930 triệu đồng của nhiều bị hại.

Hiện, vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

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