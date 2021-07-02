Tối 26/6, đối tượng M. thấy con gái ruột đang nằm ngủ trên giường, ông nảy sinh ý định đồi bại với con.

Theo báo Dân Việt, ngày 27/6 Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã ra lệnh tạm giữ ngưởi trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng M. (SN 1983, trú tại xã K’Dang, huyện Đak Đoa) vì có hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đặc biệt, nạn nhân chính là cháu P. - con gái ruột của ông M (SN 2011).

Bé gái P. 10 tuổi bị cha ruột hiếp dâm ở Gia Lai - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, ngày 26/6, sau khi uống rượu trở về nhà, M. thấy vợ tên R. (SN 1986) và các con gồm con gái tên N. (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2011) và 2 người con trai đang nằm ngủ trên giường.

Lúc này, M. có nảy sinh ham muốn quan hệ tình dục với vợ, nhưng không được chị R. đồng ý. Sau đó, M. đã bỏ sang nhà bố mẹ đẻ (cách nhà khoảng 50m) để ngủ. Tối khoảng 23h cùng ngày, M. không thấy vợ về nên M. đi vào nhà ngủ. Khi vào nhà thấy N. đang nằm ngủ trên giường, M. đã thực hiện hành vi đồi bại quan hệ tình dục với con ruột của mình.

Xã K'Dang, nơi đối tượng M. sinh sống - Ảnh: Dân Việt

Sáng ngày 27/6, chị R. trở về nhà và được con gái kể lại toàn bộ sự việc nên chị đã lên Công an xã K’Dang để trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin từ chị R. về việc con gái ruột bị chính chồng xâm hại tình dục, cơ quan công an lập tức vào cuộc điều tra.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng M. đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình. Xác định vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội vì vậy hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giam đối tượng hiếp dâm con gái ruột từ năm 2017 đến nay ở Phú Thọ Liên quan đến vụ nữ sinh bị bố ruột hiếp dâm từ năm lớp 7, mới đây, cơ quan công an đã khởi tối vụ án và bắt tạm giam đối tượng này.

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